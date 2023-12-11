В Пермском крае в преддверии Нового года резко подорожали горошек и кукуруза

Горошек и кукуруза в Пермском крае подорожали на 4,4%

12 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Кроме овощных консерв, подорожали другие категории товаров Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В ноябре 2023 года в Пермском крае цены на консервированный горошек и кукурузу выросли на 4,4%. Также подорожали какао, пельмени и рыба. В цене продолжили повышаться и куриные яйца, рассказали в Пермьстате. «В ноябре 2023 прирост цен зафиксирован на овощные консервы (на 4,4%), какао (на 7,2%), пельмени, манты, равиоли (на 5,7%), рыбу (на 3,3-5,3%). Вновь активно подорожали яйца куриные (на 16,5%)», — сообщили в ведомстве. Среди овощей и фруктов больше всего подорожал виноград — на 13,6%. На 6,1% выросли цены на орехи. Замороженные ягоды стали дороже на 4,1%. Такие категории продуктов как творог, селедка и кондитерские изделия, наоборот, стали дешевле в диапазоне от 1,1% до 5,4%. Ранее URA.RU рассказало, где в Перми продаются самые дешевые яйца. Пермское УФАС подозревает, что птицефабрики заключили картельный сговор, из-за которого растут цены.

В ноябре 2023 года в Пермском крае цены на консервированный горошек и кукурузу выросли на 4,4%. Также подорожали какао, пельмени и рыба. В цене продолжили повышаться и куриные яйца, рассказали в Пермьстате. «В ноябре 2023 прирост цен зафиксирован на овощные консервы (на 4,4%), какао (на 7,2%), пельмени, манты, равиоли (на 5,7%), рыбу (на 3,3-5,3%). Вновь активно подорожали яйца куриные (на 16,5%)», — сообщили в ведомстве. Среди овощей и фруктов больше всего подорожал виноград — на 13,6%. На 6,1% выросли цены на орехи. Замороженные ягоды стали дороже на 4,1%. Такие категории продуктов как творог, селедка и кондитерские изделия, наоборот, стали дешевле в диапазоне от 1,1% до 5,4%. Ранее URA.RU рассказало, где в Перми продаются самые дешевые яйца. Пермское УФАС подозревает, что птицефабрики заключили картельный сговор, из-за которого растут цены.