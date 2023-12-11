11 декабря 2023

В Пермском крае в преддверии Нового года резко подорожали горошек и кукуруза

Горошек и кукуруза в Пермском крае подорожали на 4,4%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на новогодние продукты в магазинах Кургана, консервированные овощи, горох
Кроме овощных консерв, подорожали другие категории товаров Фото:
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В ноябре 2023 года в Пермском крае цены на консервированный горошек и кукурузу выросли на 4,4%. Также подорожали какао, пельмени и рыба. В цене продолжили повышаться и куриные яйца, рассказали в Пермьстате.

«В ноябре 2023 прирост цен зафиксирован на овощные консервы (на 4,4%), какао (на 7,2%), пельмени, манты, равиоли (на 5,7%), рыбу (на 3,3-5,3%). Вновь активно подорожали яйца куриные (на 16,5%)», — сообщили в ведомстве.

Среди овощей и фруктов больше всего подорожал виноград — на 13,6%. На 6,1% выросли цены на орехи. Замороженные ягоды стали дороже на 4,1%. Такие категории продуктов как творог, селедка и кондитерские изделия, наоборот, стали дешевле в диапазоне от 1,1% до 5,4%.

Ранее URA.RU рассказало, где в Перми продаются самые дешевые яйца. Пермское УФАС подозревает, что птицефабрики заключили картельный сговор, из-за которого растут цены.

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В ноябре 2023 года в Пермском крае цены на консервированный горошек и кукурузу выросли на 4,4%. Также подорожали какао, пельмени и рыба. В цене продолжили повышаться и куриные яйца, рассказали в Пермьстате. «В ноябре 2023 прирост цен зафиксирован на овощные консервы (на 4,4%), какао (на 7,2%), пельмени, манты, равиоли (на 5,7%), рыбу (на 3,3-5,3%). Вновь активно подорожали яйца куриные (на 16,5%)», — сообщили в ведомстве. Среди овощей и фруктов больше всего подорожал виноград — на 13,6%. На 6,1% выросли цены на орехи. Замороженные ягоды стали дороже на 4,1%. Такие категории продуктов как творог, селедка и кондитерские изделия, наоборот, стали дешевле в диапазоне от 1,1% до 5,4%. Ранее URA.RU рассказало, где в Перми продаются самые дешевые яйца. Пермское УФАС подозревает, что птицефабрики заключили картельный сговор, из-за которого растут цены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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