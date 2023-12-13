Холдинг пермского миллиардера повторно проиграл суд с властями, не дающими строить дом

Пермский «Сатурн-Р» повторно проиграл суд с властями, не дающими строить дом
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Виды города. Пермь, подъемный кран, стройки
«Сатурн-Р» через суд пытался получить от властей разрешение на строительство многоквартирного жилого дома Фото:

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Пермского края, который отказался удовлетворять иск принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Строительно-монтажное управление компании оспаривало решение властей, не выдавших разрешение на стройку жилого дома на улице Соликамской в Орджоникидзевском районе. Суд первой инстанции застройщик проиграл, подал апелляцию, но проиграл повторно.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд определил — оставить решение суда первой инстанции без изменения. Жалобу общества с ограниченной ответственностью „СМУ №3 Сатурн-Р“ оставить без удовлетворения», — сообщается в картотеке суда.

Принадлежащий пермскому бизнесмену Александру Репину холдинг «Сатурн-Р» намеревался возвести на Соликамской улице в Орджоникидзевском районе Перми многоквартирный жилой дом. Но в краевом минимущества отказались выдавать разрешение на строительство. В министерстве сослались на недоработки в проектной документации. По мнению властей, она не предусматривает свободных проездов для пожарной техники и необходимых условий для подключения к тепловыми электрическим сетям. Застройщик оспорил решение чиновников в суде, но первая и апелляционная инстанции отказались удовлетворять иск.

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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Пермского края, который отказался удовлетворять иск принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Строительно-монтажное управление компании оспаривало решение властей, не выдавших разрешение на стройку жилого дома на улице Соликамской в Орджоникидзевском районе. Суд первой инстанции застройщик проиграл, подал апелляцию, но проиграл повторно. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд определил — оставить решение суда первой инстанции без изменения. Жалобу общества с ограниченной ответственностью „СМУ №3 Сатурн-Р“ оставить без удовлетворения», — сообщается в картотеке суда. Принадлежащий пермскому бизнесмену Александру Репину холдинг «Сатурн-Р» намеревался возвести на Соликамской улице в Орджоникидзевском районе Перми многоквартирный жилой дом. Но в краевом минимущества отказались выдавать разрешение на строительство. В министерстве сослались на недоработки в проектной документации. По мнению властей, она не предусматривает свободных проездов для пожарной техники и необходимых условий для подключения к тепловыми электрическим сетям. Застройщик оспорил решение чиновников в суде, но первая и апелляционная инстанции отказались удовлетворять иск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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