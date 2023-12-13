13 декабря 2023

Семья погибшего рабочего отсудила у пермского оборонного завода 7,5 млн рублей

Пермский пороховой завод выплатит семье погибшего сотрудника 7,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды закамска. Пермь, пермский пороховой завод, закамск виды
ППЗ выплатит деньги за смерть рабочего Фото:

Суд обязал Пермский пороховой завод выплатить 7,5 млн рублей семье погибшего работника в качестве компенсации морального вреда. ЧП на предприятии произошло 22 октября 2022 года. Судебные тяжбы завершились сегодня, 14 декабря 2023, стало известно URA.RU от источника в юридической среде.

«Пермский краевой суд сегодня утвердил решение Кировского райсуда. Мужчина погиб в результате ЧП, которое произошло на заводе 22 октября прошлого года. Моральный ущерб потребовали возместить мать, супруга и трое детей рабочего. Суд удовлетворил требования в полном объеме — 7,5 млн рублей», — рассказал собеседник агентства. В Пермском краевом суде информацию URA.RU подтвердили.

Смертельное ЧП на Пермском пороховом заводе произошло 10 октября 2022 года. В результате пожара погибли три человека.

Как рассказывало URA.RU, ранее суд обязал ППЗ выплатить 4,4 млн рублей дочери сотрудницы, которая погибла во время пожара, произошедшего 1 мая 2022 года. В конце того года предприятие вошло в состав госкорпорации «Ростех», а генеральный директор Сергей Ляшенко покинул должность 25 мая 2023 года.

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Суд обязал Пермский пороховой завод выплатить 7,5 млн рублей семье погибшего работника в качестве компенсации морального вреда. ЧП на предприятии произошло 22 октября 2022 года. Судебные тяжбы завершились сегодня, 14 декабря 2023, стало известно URA.RU от источника в юридической среде. «Пермский краевой суд сегодня утвердил решение Кировского райсуда. Мужчина погиб в результате ЧП, которое произошло на заводе 22 октября прошлого года. Моральный ущерб потребовали возместить мать, супруга и трое детей рабочего. Суд удовлетворил требования в полном объеме — 7,5 млн рублей», — рассказал собеседник агентства. В Пермском краевом суде информацию URA.RU подтвердили. Смертельное ЧП на Пермском пороховом заводе произошло 10 октября 2022 года. В результате пожара погибли три человека. Как рассказывало URA.RU, ранее суд обязал ППЗ выплатить 4,4 млн рублей дочери сотрудницы, которая погибла во время пожара, произошедшего 1 мая 2022 года. В конце того года предприятие вошло в состав госкорпорации «Ростех», а генеральный директор Сергей Ляшенко покинул должность 25 мая 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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