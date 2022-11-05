05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Пермский пороховой завод обнародовал имена погибших при ЧП на производстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды закамска. Пермь, пермский пороховой завод, закамск виды
В результате происшествия погибли три человека Фото:

На ФКП «Пермский пороховой завод» назвали имена погибших в результате несчастного случая. По предварительной информации, авария, унесшая жизни трех человек, произошла из-за горения остатков спецпродукции в замкнутом пространстве.

«Стали известны имена сотрудников пермского порохового завода, погибших в результате несчастного случая на производстве 22 октября. Это прессовщик 5-го разряда Константин Ужегов, слесари-ремонтники (по обслуживанию оборудования) Евгений Чиндимиров и Александр Гилев», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заводскую газету «Кировец».

В результате несчастного случая трое работников погибли на месте, об этом URA.RU писало ранее. Мастер участка в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение. Сразу после инцидента специально созданная рабочая комиссия устанавливала причины и обстоятельства произошедшего.

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На ФКП «Пермский пороховой завод» назвали имена погибших в результате несчастного случая. По предварительной информации, авария, унесшая жизни трех человек, произошла из-за горения остатков спецпродукции в замкнутом пространстве. «Стали известны имена сотрудников пермского порохового завода, погибших в результате несчастного случая на производстве 22 октября. Это прессовщик 5-го разряда Константин Ужегов, слесари-ремонтники (по обслуживанию оборудования) Евгений Чиндимиров и Александр Гилев», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заводскую газету «Кировец». В результате несчастного случая трое работников погибли на месте, об этом URA.RU писало ранее. Мастер участка в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение. Сразу после инцидента специально созданная рабочая комиссия устанавливала причины и обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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