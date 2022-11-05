Пермский пороховой завод обнародовал имена погибших при ЧП на производстве

06 ноября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

В результате происшествия погибли три человека Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На ФКП «Пермский пороховой завод» назвали имена погибших в результате несчастного случая. По предварительной информации, авария, унесшая жизни трех человек, произошла из-за горения остатков спецпродукции в замкнутом пространстве. «Стали известны имена сотрудников пермского порохового завода, погибших в результате несчастного случая на производстве 22 октября. Это прессовщик 5-го разряда Константин Ужегов, слесари-ремонтники (по обслуживанию оборудования) Евгений Чиндимиров и Александр Гилев», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заводскую газету «Кировец». В результате несчастного случая трое работников погибли на месте, об этом URA.RU писало ранее. Мастер участка в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение. Сразу после инцидента специально созданная рабочая комиссия устанавливала причины и обстоятельства произошедшего.

На ФКП «Пермский пороховой завод» назвали имена погибших в результате несчастного случая. По предварительной информации, авария, унесшая жизни трех человек, произошла из-за горения остатков спецпродукции в замкнутом пространстве. «Стали известны имена сотрудников пермского порохового завода, погибших в результате несчастного случая на производстве 22 октября. Это прессовщик 5-го разряда Константин Ужегов, слесари-ремонтники (по обслуживанию оборудования) Евгений Чиндимиров и Александр Гилев», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заводскую газету «Кировец». В результате несчастного случая трое работников погибли на месте, об этом URA.RU писало ранее. Мастер участка в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение. Сразу после инцидента специально созданная рабочая комиссия устанавливала причины и обстоятельства произошедшего.