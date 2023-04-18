Пермский пороховой завод заплатит дочери погибшей сотрудницы 4 млн за моральный вред

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Мать пермячки погибла на рабочем месте в 2022 году
Мать пермячки погибла на рабочем месте в 2022 году Фото:

В Перми суд обязал пороховой завод выплатить дочери сотрудницы, которая погибла во время пожара на предприятии, четыре миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте Кировского районного суда.

«Возгорание в одном из цехов предприятия произошло 1 мая 2022 года. В результате одна из сотрудниц завода скончалась на месте. Дочь погибшей женщины обратилась в районный суд, требуя выплатить ей 10 миллионов рублей за моральный ущерб. В ходе заседания представитель ответчика настаивал, что девушка уже получила все причитающиеся ей выплаты, однако суд частично удовлетворил требования пермячки и обязал пороховой завод выплатить 4,4 миллиона рублей», — говорится на сайте суда.

Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло на участке по производству пластмассы. В результате происшествия пострадали три сотрудницы, одна из них погибла на месте, двое других были доставлены в больницу, где позже скончались.

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В Перми суд обязал пороховой завод выплатить дочери сотрудницы, которая погибла во время пожара на предприятии, четыре миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте Кировского районного суда. «Возгорание в одном из цехов предприятия произошло 1 мая 2022 года. В результате одна из сотрудниц завода скончалась на месте. Дочь погибшей женщины обратилась в районный суд, требуя выплатить ей 10 миллионов рублей за моральный ущерб. В ходе заседания представитель ответчика настаивал, что девушка уже получила все причитающиеся ей выплаты, однако суд частично удовлетворил требования пермячки и обязал пороховой завод выплатить 4,4 миллиона рублей», — говорится на сайте суда. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло на участке по производству пластмассы. В результате происшествия пострадали три сотрудницы, одна из них погибла на месте, двое других были доставлены в больницу, где позже скончались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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