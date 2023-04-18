Пермский пороховой завод заплатит дочери погибшей сотрудницы 4 млн за моральный вред

18 апреля 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Мать пермячки погибла на рабочем месте в 2022 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми суд обязал пороховой завод выплатить дочери сотрудницы, которая погибла во время пожара на предприятии, четыре миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте Кировского районного суда. «Возгорание в одном из цехов предприятия произошло 1 мая 2022 года. В результате одна из сотрудниц завода скончалась на месте. Дочь погибшей женщины обратилась в районный суд, требуя выплатить ей 10 миллионов рублей за моральный ущерб. В ходе заседания представитель ответчика настаивал, что девушка уже получила все причитающиеся ей выплаты, однако суд частично удовлетворил требования пермячки и обязал пороховой завод выплатить 4,4 миллиона рублей», — говорится на сайте суда. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло на участке по производству пластмассы. В результате происшествия пострадали три сотрудницы, одна из них погибла на месте, двое других были доставлены в больницу, где позже скончались.

В Перми суд обязал пороховой завод выплатить дочери сотрудницы, которая погибла во время пожара на предприятии, четыре миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте Кировского районного суда. «Возгорание в одном из цехов предприятия произошло 1 мая 2022 года. В результате одна из сотрудниц завода скончалась на месте. Дочь погибшей женщины обратилась в районный суд, требуя выплатить ей 10 миллионов рублей за моральный ущерб. В ходе заседания представитель ответчика настаивал, что девушка уже получила все причитающиеся ей выплаты, однако суд частично удовлетворил требования пермячки и обязал пороховой завод выплатить 4,4 миллиона рублей», — говорится на сайте суда. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП произошло на участке по производству пластмассы. В результате происшествия пострадали три сотрудницы, одна из них погибла на месте, двое других были доставлены в больницу, где позже скончались.