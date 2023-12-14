14 декабря 2023

Челябинский ресторатор переименовал сеть пельменных в честь военной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Пельменные. Постное меню. "Пельмени клаб", "Дюжина", "Красна хата", "Паштет", пельмени клаб
На сети пельменных стали появляться вывески в честь военного российского оружия Фото:

В Челябинске часть заведений сети пельменных «Патриот» переименовали в честь российской военной техники. На месте старых вывесок появились названия «Тополь-М», «Тюльпан», «Сармат» и «Искандер».

«В Челябинске заведения сети пельменных начали менять вывески. Вместо „Патриота“ теперь „Тополь-М“, „Искандер“, „Сармат“, „Ланцет“ и „Тюльпан“. Процесс длится уже несколько месяцев», — сообщило издание «74.ру».

Часть пельменных продолжает работать под прежним названием и руководством бизнесмена Валерия Эфроса. Вывески сменил его экс-партнер Сергей Иващенков, к которому перешла другая часть общепита. Смена названий продолжается несколько месяцев. Посетители сначала спрашивали о нововведениях, а затем привыкли, сообщает издание. URA.RU направило запрос Сергею Иващенкову. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске часть заведений сети пельменных «Патриот» переименовали в честь российской военной техники. На месте старых вывесок появились названия «Тополь-М», «Тюльпан», «Сармат» и «Искандер». «В Челябинске заведения сети пельменных начали менять вывески. Вместо „Патриота“ теперь „Тополь-М“, „Искандер“, „Сармат“, „Ланцет“ и „Тюльпан“. Процесс длится уже несколько месяцев», — сообщило издание «74.ру». Часть пельменных продолжает работать под прежним названием и руководством бизнесмена Валерия Эфроса. Вывески сменил его экс-партнер Сергей Иващенков, к которому перешла другая часть общепита. Смена названий продолжается несколько месяцев. Посетители сначала спрашивали о нововведениях, а затем привыкли, сообщает издание. URA.RU направило запрос Сергею Иващенкову. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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