Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за проживания челябинцев в пожарном депо

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за проживания жителей Каслей (Челябинская область) в здании пожарного депо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Бастрыкину пожаловалась жительница города Касли, являющаяся инвалидом. Женщина, а также другие люди, в том числе пенсионеры и семьи с детьми, длительное время проживают в нежилом здании пожарного депо», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале.
В ведомстве отмечают, что в строении отсутствует централизованное водоснабжение, прилегающая территория не благоустроена, детские и спортивные площадки не оборудованы. В августе текущего года администрация приняла решение о соответствии здания предъявляемым требованиям, несмотря на выявленные ранее надзорными органами нарушения.
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