16 декабря 2023
15 декабря 2023

Жители Сургута пожаловались на «закладчика» в костюме Деда Мороза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, дед мороз, флешмоб дедов морозов
Дед Мороз из Сургута несет совсем другие «подарки» Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) заподозрила в закладке запрещенных веществ мужчину в костюме Деда Мороза. Она сняла видео, где переодетый мужчина прячет что-то в снегу.

«Вчера вечером по улице Лермонтова наблюдала такую картину: „Дедушка Мороз“ прячет „подарки“ в сугробе. <…> Надеюсь, его найдут и привлекут к ответственности», — написала сургутянка в SiTV.

Девушка считает, что мужчина на видео специально переоделся в Деда Мороза, чтобы не вызывать подозрений. В полиции эту ситуацию пообещали прокомментировать позднее.

Ранее соцпедагог из Сургута объяснила родителям как узнать, что ребенок подсел на наркотики. Она посоветовала родителям посмотреть вещи школьника и обратиться к специалистам, если у ребенка обнаружатся различные таблетки или флакончики от капель.

Видео: SiTV

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Жительница Сургута (ХМАО) заподозрила в закладке запрещенных веществ мужчину в костюме Деда Мороза. Она сняла видео, где переодетый мужчина прячет что-то в снегу. «Вчера вечером по улице Лермонтова наблюдала такую картину: „Дедушка Мороз“ прячет „подарки“ в сугробе. <…> Надеюсь, его найдут и привлекут к ответственности», — написала сургутянка в SiTV. Девушка считает, что мужчина на видео специально переоделся в Деда Мороза, чтобы не вызывать подозрений. В полиции эту ситуацию пообещали прокомментировать позднее. Ранее соцпедагог из Сургута объяснила родителям как узнать, что ребенок подсел на наркотики. Она посоветовала родителям посмотреть вещи школьника и обратиться к специалистам, если у ребенка обнаружатся различные таблетки или флакончики от капель. Видео: SiTV
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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