Жительница Сургута (ХМАО) заподозрила в закладке запрещенных веществ мужчину в костюме Деда Мороза. Она сняла видео, где переодетый мужчина прячет что-то в снегу.
«Вчера вечером по улице Лермонтова наблюдала такую картину: „Дедушка Мороз“ прячет „подарки“ в сугробе. <…> Надеюсь, его найдут и привлекут к ответственности», — написала сургутянка в SiTV.
Девушка считает, что мужчина на видео специально переоделся в Деда Мороза, чтобы не вызывать подозрений. В полиции эту ситуацию пообещали прокомментировать позднее.
Ранее соцпедагог из Сургута объяснила родителям как узнать, что ребенок подсел на наркотики. Она посоветовала родителям посмотреть вещи школьника и обратиться к специалистам, если у ребенка обнаружатся различные таблетки или флакончики от капель.
Видео: SiTV
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