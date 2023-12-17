17 декабря 2023

Пособие по уходу за ребенком в Челябинской области будут платить по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пешеходный переход, ночь, родители с коляской
У родителей больше нет необходимости выбирать, работать или получать пособие Фото:

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2024 года будут платить по новым правилам. Об этом в своем telegram-канале сообщила детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова.

«Даже если мама или папа досрочно выйдут на работу, они смогут получать пособие в течение всего периода, на который оно назначено. Сейчас родитель не может пойти трудиться официально, чтобы не потерять выплаты от государства», — сообщила Майорова.

Кроме того, теперь родитель, ухаживающий за ребенком, в этот период сможет временно устроиться на другую работу. При этом прежний работодатель обязан гарантировать ему сохранение рабочего места.

Майорова подчеркнула, что новые поправки в законодательство поддержит родителей, которые занимают активную жизненную позицию. По мнению детского омбудсмена, неправильно ставить родителей перед выбором — получать пособие или работать и назвала вступающую с 1 января норму долгожданной. Размер ежемесячного пособия составляет 40 процентов среднего заработка до ухода в отпуск по уходу за ребенком.

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Пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2024 года будут платить по новым правилам. Об этом в своем telegram-канале сообщила детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова. «Даже если мама или папа досрочно выйдут на работу, они смогут получать пособие в течение всего периода, на который оно назначено. Сейчас родитель не может пойти трудиться официально, чтобы не потерять выплаты от государства», — сообщила Майорова. Кроме того, теперь родитель, ухаживающий за ребенком, в этот период сможет временно устроиться на другую работу. При этом прежний работодатель обязан гарантировать ему сохранение рабочего места. Майорова подчеркнула, что новые поправки в законодательство поддержит родителей, которые занимают активную жизненную позицию. По мнению детского омбудсмена, неправильно ставить родителей перед выбором — получать пособие или работать и назвала вступающую с 1 января норму долгожданной. Размер ежемесячного пособия составляет 40 процентов среднего заработка до ухода в отпуск по уходу за ребенком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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