В челябинском минздраве сообщили, кому положены бесплатные зубные протезы

Челябинским ветеранам и детям солдат ВОВ поставят бесплатные зубные протезы

18 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Льгота распространяется на изготовление и установку зубных протезов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двум категориям жителей Челябинской области могут бесплатно установить зубные протезы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «Бесплатное зубопротезирование (сверхбазовая программа обязательного медицинского страхования) проводится только для отнесенных к категориям лиц, начавших трудовую деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющих трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Также зубные протезы установят бесплатно для отнесенных к категории детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В рамках программы врач бесплатно изготовит зубные протезы и установит их. Она не относится к протезам из драгоценных металлов, керамики, с декоративным покрытием, из нейлона или на имплантах. Кроме того, льготы действуют для проживающих в Челябинской области людей в 2023 году. «Услуги по зубопротезированию не входят в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Зубопротезирование проводится при условии заключения договора на оказание платных медуслуг. Услуги по бесплатному зубопротезированию для жителей Челябинской области не оказываются с июля 2012 года, но выплачивается ежемесячная денежная выплата, размер которой зависит от льготной категории граждан», — добавили в пресс-службе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двум категориям жителей Челябинской области могут бесплатно установить зубные протезы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «Бесплатное зубопротезирование (сверхбазовая программа обязательного медицинского страхования) проводится только для отнесенных к категориям лиц, начавших трудовую деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющих трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Также зубные протезы установят бесплатно для отнесенных к категории детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В рамках программы врач бесплатно изготовит зубные протезы и установит их. Она не относится к протезам из драгоценных металлов, керамики, с декоративным покрытием, из нейлона или на имплантах. Кроме того, льготы действуют для проживающих в Челябинской области людей в 2023 году. «Услуги по зубопротезированию не входят в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Зубопротезирование проводится при условии заключения договора на оказание платных медуслуг. Услуги по бесплатному зубопротезированию для жителей Челябинской области не оказываются с июля 2012 года, но выплачивается ежемесячная денежная выплата, размер которой зависит от льготной категории граждан», — добавили в пресс-службе ведомства.