Бойцу СВО в Златоусте фирма поставит оплаченные двери лишь после скандала

18 декабря 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Поставить двери компания согласилась лишь после публичного скандала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бойцу спецоперации в Златоусте (Челябинская область) Эдуарду Сагадатуллину компания поставит межкомнатные двери под маркой Torex только после публичного скандала. Как военнослужащий рассказал URA.RU, получив оплату, предприниматель не отвечал на звонки почти месяц. «У нас был устный договор с владельцем магазина на начало декабря. С 20 ноября по 15 декабря трубку телефона он не брал, старался не выходить с нами на связь», — рассказал URA.RU Сагадатуллин. По договоренности, боец внес предоплату в сумме 70 тысяч рублей. О дальнейшей судьбе заказа узнал, когда местные блогеры придали ситуацию гласности. После публикации поста собственник вышел на связь, пообещав доставить двери в течение декабря. «По договору у нас поставка в течение месяца. Теперь двери довезли до Челябинска. На следующей неделе передадим их покупателю», — заявил URA.RU бизнесмен Михаил Корчагин. Военнослужащий Сагадатуллин рассказал URA.RU, что ранее у того же предпринимателя заказывал входную дверь. Изделие поступило с месячным опозданием, нежели было указано в договоре.

Бойцу спецоперации в Златоусте (Челябинская область) Эдуарду Сагадатуллину компания поставит межкомнатные двери под маркой Torex только после публичного скандала. Как военнослужащий рассказал URA.RU, получив оплату, предприниматель не отвечал на звонки почти месяц. «У нас был устный договор с владельцем магазина на начало декабря. С 20 ноября по 15 декабря трубку телефона он не брал, старался не выходить с нами на связь», — рассказал URA.RU Сагадатуллин. По договоренности, боец внес предоплату в сумме 70 тысяч рублей. О дальнейшей судьбе заказа узнал, когда местные блогеры придали ситуацию гласности. После публикации поста собственник вышел на связь, пообещав доставить двери в течение декабря. «По договору у нас поставка в течение месяца. Теперь двери довезли до Челябинска. На следующей неделе передадим их покупателю», — заявил URA.RU бизнесмен Михаил Корчагин. Военнослужащий Сагадатуллин рассказал URA.RU, что ранее у того же предпринимателя заказывал входную дверь. Изделие поступило с месячным опозданием, нежели было указано в договоре.