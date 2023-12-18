18 декабря 2023

В Екатеринбурге задержали авиарейс в Норильск. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар
Причина задержки рейса в Екатеринбурге неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс Y7-918 авиакомпании NordStar в Норильск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга был запланирован на 19 декабря в 01:25. Посадка в Норильске намечалась в 06:30 по местному времени. Рейс Y7-918 задержан до 05:05», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс Y7-918 авиакомпании NordStar в Норильск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга был запланирован на 19 декабря в 01:25. Посадка в Норильске намечалась в 06:30 по местному времени. Рейс Y7-918 задержан до 05:05», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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