Причина задержки рейса в Екатеринбурге неизвестна
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан рейс Y7-918 авиакомпании NordStar в Норильск. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет самолета B-737 из Екатеринбурга был запланирован на 19 декабря в 01:25. Посадка в Норильске намечалась в 06:30 по местному времени. Рейс Y7-918 задержан до 05:05», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переноса рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпанию. На момент публикации ответ получить не удалось.
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