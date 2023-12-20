Рост затрат челябинских производителей ускорил инфляцию

Темп инфляции в ноябре ускорился Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рост затрат производителей Челябинской области ускорил инфляцию. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, в годовом выражении уровень инфляции в ноябре составил 7,3% против 6,6% в октябре.

«Годовая инфляция в Челябинской области в ноябре составила 7,3% после 6,6% в октябре. Ускорение инфляции связано с высоким потребительским спросом и переносом в цены возросших издержек производителей и поставщиков», — рассказали в Банке России.

В ноябре быстрей дорожали куриные яйца и мясо. Причиной такого поведения цен стало увеличение затрат производств. Также компании вложились в дополнительный закуп ветеринарных препаратов. Необходимость в данной мере была продиктована неблагоприятной эпизоотической ситуацией в ряде субъектов Федерации. На росте себестоимости также сказалось повышение зарплат, произошедшее в связи с нехваткой кадров.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен пришелся на легковые автомобили. При повышенном спросе производители сочли возможным перенести на конечную стоимость расходы на комплектующие и логистику, которые стали выше.

В сфере услуг наибольшее ускорение наблюдали в сфере железнодорожных перевозок. Заметно поднялись цены на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Также сказался методический фактор: изменилась техника статистического наблюдения за стоимостью железнодорожных билетов.

Прогноз финрегулятора основан на том, что в 2023 году инфляция в России составит 7—7,5%. Ориентир 2024 года предполагает снижение роста цен до 4,5%.