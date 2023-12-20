В Миассе прогремят взрывы

Взрывы прогремят в карьере
В Миассе Челябинской области 22 декабря прогремят взрывы. О проведении плановых подрывных работ жителей предупредили в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» Миасса.
«Добывающая компания „ТАШ“, завтра, 22 декабря, с 15:00 до 17:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщили в пресс-службе организации.
Ранее URA.RU сообщали о систематическом проведении буровзрывных работ на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Для этого федеральную трассу перекрывают на несколько часов.
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