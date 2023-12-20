20 декабря 2023

В Миассе прогремят взрывы

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Объекты комбината "Святогор" в районе Шемурского хребта. Свердловская область, белаз, самосвал, шемурское месторождение, карьерные работы, работа в карьере
Взрывы прогремят в карьере Фото:

В Миассе Челябинской области 22 декабря прогремят взрывы. О проведении плановых подрывных работ жителей предупредили в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» Миасса.

«Добывающая компания „ТАШ“, завтра, 22 декабря, с 15:00 до 17:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее URA.RU сообщали о систематическом проведении буровзрывных работ на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Для этого федеральную трассу перекрывают на несколько часов.

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В Миассе Челябинской области 22 декабря прогремят взрывы. О проведении плановых подрывных работ жителей предупредили в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» Миасса. «Добывающая компания „ТАШ“, завтра, 22 декабря, с 15:00 до 17:00 проведет плановые подрывные работы в карьере (район поселка Сыростан). Просим не пугаться и сохранять спокойствие», — сообщили в пресс-службе организации. Ранее URA.RU сообщали о систематическом проведении буровзрывных работ на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Для этого федеральную трассу перекрывают на несколько часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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