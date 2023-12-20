В Челябинской области с 1 января будут действовать новые меры поддержки семей

21 декабря 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Семьи получат выплаты большего размера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области с 2024 года усовершенствуют механизм поддержки семей с детьми. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе правительства региона. «По инициативе губернатора Алексея Текслера подготовлен пакет законопроектов, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми. Их рассмотрят 21 декабря на заключительном в этом году заседании заксобрания региона», — уточнили в пресс-службе. С 1 января до 11 тысяч рублей (75% регионального прожиточного минимума на детей, установленного в Челябинской области) увеличат размер региональной ежемесячной выплаты на второго ребенка. Кроме того, с 1 января, если семья планирует получить выплату на внутридомовое газовое оборудование в рамках социальной догазификации, доходы семьи при предоставлении выплаты учитываться не будут. Это нововведение касается многодетных семей. Кроме того, с 1 января до 288 тысяч рублей планируется увеличить размер единовременной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка. С учетом индексации на четыре процента сумма составит 300 тысяч рублей.

В Челябинской области с 2024 года усовершенствуют механизм поддержки семей с детьми. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе правительства региона. «По инициативе губернатора Алексея Текслера подготовлен пакет законопроектов, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми. Их рассмотрят 21 декабря на заключительном в этом году заседании заксобрания региона», — уточнили в пресс-службе. С 1 января до 11 тысяч рублей (75% регионального прожиточного минимума на детей, установленного в Челябинской области) увеличат размер региональной ежемесячной выплаты на второго ребенка. Кроме того, с 1 января, если семья планирует получить выплату на внутридомовое газовое оборудование в рамках социальной догазификации, доходы семьи при предоставлении выплаты учитываться не будут. Это нововведение касается многодетных семей. Кроме того, с 1 января до 288 тысяч рублей планируется увеличить размер единовременной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка. С учетом индексации на четыре процента сумма составит 300 тысяч рублей.