20 декабря 2023

В Челябинской области с 1 января будут действовать новые меры поддержки семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии коронавирусной инфекции. Курган , семья, материнство, дети, зима, молодые родители, детская коляска
Семьи получат выплаты большего размера Фото:

В Челябинской области с 2024 года усовершенствуют механизм поддержки семей с детьми. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По инициативе губернатора Алексея Текслера подготовлен пакет законопроектов, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми. Их рассмотрят 21 декабря на заключительном в этом году заседании заксобрания региона», — уточнили в пресс-службе.

С 1 января до 11 тысяч рублей (75% регионального прожиточного минимума на детей, установленного в Челябинской области) увеличат размер региональной ежемесячной выплаты на второго ребенка. Кроме того, с 1 января, если семья планирует получить выплату на внутридомовое газовое оборудование в рамках социальной догазификации, доходы семьи при предоставлении выплаты учитываться не будут. Это нововведение касается многодетных семей.

Кроме того, с 1 января до 288 тысяч рублей планируется увеличить размер единовременной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка. С учетом индексации на четыре процента сумма составит 300 тысяч рублей.

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В Челябинской области с 2024 года усовершенствуют механизм поддержки семей с детьми. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе правительства региона. «По инициативе губернатора Алексея Текслера подготовлен пакет законопроектов, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми. Их рассмотрят 21 декабря на заключительном в этом году заседании заксобрания региона», — уточнили в пресс-службе. С 1 января до 11 тысяч рублей (75% регионального прожиточного минимума на детей, установленного в Челябинской области) увеличат размер региональной ежемесячной выплаты на второго ребенка. Кроме того, с 1 января, если семья планирует получить выплату на внутридомовое газовое оборудование в рамках социальной догазификации, доходы семьи при предоставлении выплаты учитываться не будут. Это нововведение касается многодетных семей. Кроме того, с 1 января до 288 тысяч рублей планируется увеличить размер единовременной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка. С учетом индексации на четыре процента сумма составит 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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