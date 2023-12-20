Погибшим от падения глыбы льда на очередь у военкомата оказался пермяк

21 декабря 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

ЧП с падением глыбы льда произошло в подмосковных Люберцах 20 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчиной, который погиб в результате падения глыбы льда на очередь у военкомата в подмосковных Люберцах, оказался пермяк Федор Кузьмин. У него остались жена и трое детей. «Сегодня в пять утра скончался мой муж Федор Кузьмин в результате падения глыбы льда. Я не верю и не хочу верить», — сообщила супруга погибшего на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по данным страницы Федора Кузьмина в соцсети «ВКонтакте», он родом из Перми. В 2013 году мужчина закончил Пермский Политех. По информации telegram-канала Shot, он работал заместителем гендиректора подмосковной производственной компании «ОКБ Металл цех». ЧП с падением льда с крыши дома произошло 20 декабря в Люберцах Московской области. Большая глыба рухнула на людей, стоявших в очереди в военкомат. Пострадали четыре человека, их госпитализировали, еще один мужчина позже скончался в больнице от тяжелых травм.

Мужчиной, который погиб в результате падения глыбы льда на очередь у военкомата в подмосковных Люберцах, оказался пермяк Федор Кузьмин. У него остались жена и трое детей. «Сегодня в пять утра скончался мой муж Федор Кузьмин в результате падения глыбы льда. Я не верю и не хочу верить», — сообщила супруга погибшего на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по данным страницы Федора Кузьмина в соцсети «ВКонтакте», он родом из Перми. В 2013 году мужчина закончил Пермский Политех. По информации telegram-канала Shot, он работал заместителем гендиректора подмосковной производственной компании «ОКБ Металл цех». ЧП с падением льда с крыши дома произошло 20 декабря в Люберцах Московской области. Большая глыба рухнула на людей, стоявших в очереди в военкомат. Пострадали четыре человека, их госпитализировали, еще один мужчина позже скончался в больнице от тяжелых травм.