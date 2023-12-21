Упавшая с военкомата в Люберцах льдина убила мужчину. Видео

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Зарисовки. Екатеринбург, сосульки, потепление
Из-за удара у мужчины сломался позвоночник в районе поясницы Фото:

Из-за падения ледяной глыбы погиб 34-летний мужчина в Люберцах. Он стоял в очереди у военкомата, когда произошло ЧП. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Умер пострадавший от падения ледяной глыбы с крыши военкомата в Люберцах. 34-летний мужчина скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание», — говорится в сообщении. По данным канала, из-за удара у пострадавшего сломался позвоночник в районе поясницы.

Ранее сообщалось, что накануне утром лед сошел с крыши Люберецкого военкомата на головы людей, которые стояли в очереди, передает телеканал 360. Две человека отказались от помощи медиков, женщина с пробитой головой в состоянии средней тяжести госпитализирована, еще один мужчина получил смертельные травмы и скончался в реанимации.

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Из-за падения ледяной глыбы погиб 34-летний мужчина в Люберцах. Он стоял в очереди у военкомата, когда произошло ЧП. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Умер пострадавший от падения ледяной глыбы с крыши военкомата в Люберцах. 34-летний мужчина скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание», — говорится в сообщении. По данным канала, из-за удара у пострадавшего сломался позвоночник в районе поясницы. Ранее сообщалось, что накануне утром лед сошел с крыши Люберецкого военкомата на головы людей, которые стояли в очереди, передает телеканал 360. Две человека отказались от помощи медиков, женщина с пробитой головой в состоянии средней тяжести госпитализирована, еще один мужчина получил смертельные травмы и скончался в реанимации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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