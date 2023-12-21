Из-за падения ледяной глыбы погиб 34-летний мужчина в Люберцах. Он стоял в очереди у военкомата, когда произошло ЧП. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Умер пострадавший от падения ледяной глыбы с крыши военкомата в Люберцах. 34-летний мужчина скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание», — говорится в сообщении. По данным канала, из-за удара у пострадавшего сломался позвоночник в районе поясницы.
Ранее сообщалось, что накануне утром лед сошел с крыши Люберецкого военкомата на головы людей, которые стояли в очереди, передает телеканал 360. Две человека отказались от помощи медиков, женщина с пробитой головой в состоянии средней тяжести госпитализирована, еще один мужчина получил смертельные травмы и скончался в реанимации.
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