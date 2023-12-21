Экс-полпред Куйвашева в ДНР получил от него новую должность

Экс-полпред Куйвашева в ДНР возглавит УКРОСС

21 декабря 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Постановление о создании новой структуры Евгений Куйвашев подписал 30 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Арамиля Виталий Никитенко, как и анонсировало URA.RU, возглавит создаваемое в Свердловской области «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы» (УКРОСС). Официально его назначат 10 января, рассказал агентству источник в региональной власти. В кабмине назначение пока не комментируют. Никитенко в новой должности будет отвечать за ремонты больниц, школ, учреждений культуры и спортивных объектов. УКРОСС учредили 30 ноября. Никитенко возглавлял Арамиль с июня 2017 года до июля 2022-го, затем стал замдиректора департамента внутренней политики региона. Фактически с мая 2022-го Никитенко был представителем губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области в подшефной ей Макеевке (ДНР). За это время чиновник был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» — из рук замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. «Губернатор поручил Никитенко возглавить новое управление сразу после его возвращения из прифронтовой зоны в сентябре. Это личное решение Куйвашева», — поделился информированный источник URA.RU. Дозвониться до самого Никитенко агентству не удалось.

Бывший мэр Арамиля Виталий Никитенко, как и анонсировало URA.RU, возглавит создаваемое в Свердловской области «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы» (УКРОСС). Официально его назначат 10 января, рассказал агентству источник в региональной власти. В кабмине назначение пока не комментируют. Никитенко в новой должности будет отвечать за ремонты больниц, школ, учреждений культуры и спортивных объектов. УКРОСС учредили 30 ноября. Никитенко возглавлял Арамиль с июня 2017 года до июля 2022-го, затем стал замдиректора департамента внутренней политики региона. Фактически с мая 2022-го Никитенко был представителем губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области в подшефной ей Макеевке (ДНР). За это время чиновник был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» — из рук замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. «Губернатор поручил Никитенко возглавить новое управление сразу после его возвращения из прифронтовой зоны в сентябре. Это личное решение Куйвашева», — поделился информированный источник URA.RU. Дозвониться до самого Никитенко агентству не удалось.