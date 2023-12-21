Экс-полпред Куйвашева в ДНР получил от него новую должность

Экс-полпред Куйвашева в ДНР возглавит УКРОСС
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет губернатора СО перед законодательным собранием. Екатеринбург, куйвашев евгений
Постановление о создании новой структуры Евгений Куйвашев подписал 30 ноября Фото:

Бывший мэр Арамиля Виталий Никитенко, как и анонсировало URA.RU, возглавит создаваемое в Свердловской области «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы» (УКРОСС). Официально его назначат 10 января, рассказал агентству источник в региональной власти.

В кабмине назначение пока не комментируют. Никитенко в новой должности будет отвечать за ремонты больниц, школ, учреждений культуры и спортивных объектов. УКРОСС учредили 30 ноября.

Никитенко возглавлял Арамиль с июня 2017 года до июля 2022-го, затем стал замдиректора департамента внутренней политики региона. Фактически с мая 2022-го Никитенко был представителем губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области в подшефной ей Макеевке (ДНР). За это время чиновник был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» — из рук замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

«Губернатор поручил Никитенко возглавить новое управление сразу после его возвращения из прифронтовой зоны в сентябре. Это личное решение Куйвашева», — поделился информированный источник URA.RU. Дозвониться до самого Никитенко агентству не удалось.

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Бывший мэр Арамиля Виталий Никитенко, как и анонсировало URA.RU, возглавит создаваемое в Свердловской области «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы» (УКРОСС). Официально его назначат 10 января, рассказал агентству источник в региональной власти. В кабмине назначение пока не комментируют. Никитенко в новой должности будет отвечать за ремонты больниц, школ, учреждений культуры и спортивных объектов. УКРОСС учредили 30 ноября. Никитенко возглавлял Арамиль с июня 2017 года до июля 2022-го, затем стал замдиректора департамента внутренней политики региона. Фактически с мая 2022-го Никитенко был представителем губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области в подшефной ей Макеевке (ДНР). За это время чиновник был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» — из рук замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко. «Губернатор поручил Никитенко возглавить новое управление сразу после его возвращения из прифронтовой зоны в сентябре. Это личное решение Куйвашева», — поделился информированный источник URA.RU. Дозвониться до самого Никитенко агентству не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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