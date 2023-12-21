В Пермском крае началась кампания по сбору подписей в поддержку Путина

21 декабря 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Всего будет работать порядка 20 пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завтра, 23 декабря, в торговом центре iMall «Эспланада» стартует публичная кампания по сбору подписей в поддержку выдвижения на выборы президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. «В торговом центре на пикетной стойке в стилистике „Россия. Путин. 2024“ будут работать волонтеры. Все они прошли обучение. До пятницы должен прийти мерч», — отметил источник. По данным другого инсайдера, всего в крае будет отрыто порядка 20 таких точек в торговых центрах и других точках с хорошим траффиком. Собрать 7500 тысяч идеально оформленных подписей надо до Нового года. Но сбор будет и потом. Власти рассчитывают, собрать порядка 20 тысяч подписей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Руководителями предвыборных штабов во всех регионах являются губернаторы.

Завтра, 23 декабря, в торговом центре iMall «Эспланада» стартует публичная кампания по сбору подписей в поддержку выдвижения на выборы президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. «В торговом центре на пикетной стойке в стилистике „Россия. Путин. 2024“ будут работать волонтеры. Все они прошли обучение. До пятницы должен прийти мерч», — отметил источник. По данным другого инсайдера, всего в крае будет отрыто порядка 20 таких точек в торговых центрах и других точках с хорошим траффиком. Собрать 7500 тысяч идеально оформленных подписей надо до Нового года. Но сбор будет и потом. Власти рассчитывают, собрать порядка 20 тысяч подписей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Руководителями предвыборных штабов во всех регионах являются губернаторы.