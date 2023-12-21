В Пермском крае началась кампания по сбору подписей в поддержку Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция о выборах президента. Челябинск, избирком, выборы президента
Всего будет работать порядка 20 пунктов Фото:

Завтра, 23 декабря, в торговом центре iMall «Эспланада» стартует публичная кампания по сбору подписей в поддержку выдвижения на выборы президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона.

«В торговом центре на пикетной стойке в стилистике „Россия. Путин. 2024“ будут работать волонтеры. Все они прошли обучение. До пятницы должен прийти мерч», — отметил источник. По данным другого инсайдера, всего в крае будет отрыто порядка 20 таких точек в торговых центрах и других точках с хорошим траффиком.

Собрать 7500 тысяч идеально оформленных подписей надо до Нового года. Но сбор будет и потом. Власти рассчитывают, собрать порядка 20 тысяч подписей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Руководителями предвыборных штабов во всех регионах являются губернаторы.

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Завтра, 23 декабря, в торговом центре iMall «Эспланада» стартует публичная кампания по сбору подписей в поддержку выдвижения на выборы президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. «В торговом центре на пикетной стойке в стилистике „Россия. Путин. 2024“ будут работать волонтеры. Все они прошли обучение. До пятницы должен прийти мерч», — отметил источник. По данным другого инсайдера, всего в крае будет отрыто порядка 20 таких точек в торговых центрах и других точках с хорошим траффиком. Собрать 7500 тысяч идеально оформленных подписей надо до Нового года. Но сбор будет и потом. Власти рассчитывают, собрать порядка 20 тысяч подписей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Руководителями предвыборных штабов во всех регионах являются губернаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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