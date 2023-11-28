Пермские власти готовятся собирать подписи в поддержку президента

29 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин традиционно участвует в выборах как самовыдвиженец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае откроют мобильные пункты для сбора подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, если он примет решение об участии в выборах в порядке самовыдвижения. Источники URA.RU в политэлитах сообщают, что 19 пунктов откроют в Перми, а также по одному — в каждом муниципалитете. «План по подписям составляет 7500 штук. Именно столько надо будет отправить в итоге. Но собирать планируют 15-18 тысяч, и из них отбирать идеально оформленные», — рассказал инсайдер. Сбор подписей продлится до конца года. Отправить их надо будет после окончания новогодних каникул. Мобильные пункты будут развернуты в основном в торговых центрах и других локациях с хорошим трафиком. Другой источник отметил, что заниматься сбором подписей, скорее всего, будут реготделения ОНФ и, возможно, «Единой России». Ожидается, что Совет Федерации объявит выборы президента 13 декабря, 13—15 декабря станет известно о том, планирует ли принимать в них участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно Путин всегда выбирал самовыдвижение. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Ранее агентство сообщало о том, что вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова не поддержала инициативу по выделению 8 млн рублей крайизбиркому на подготовку выборов. На эти деньги планируется оформить избирательные участки в едином стиле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае откроют мобильные пункты для сбора подписей в поддержку президента РФ Владимира Путина, если он примет решение об участии в выборах в порядке самовыдвижения. Источники URA.RU в политэлитах сообщают, что 19 пунктов откроют в Перми, а также по одному — в каждом муниципалитете. «План по подписям составляет 7500 штук. Именно столько надо будет отправить в итоге. Но собирать планируют 15-18 тысяч, и из них отбирать идеально оформленные», — рассказал инсайдер. Сбор подписей продлится до конца года. Отправить их надо будет после окончания новогодних каникул. Мобильные пункты будут развернуты в основном в торговых центрах и других локациях с хорошим трафиком. Другой источник отметил, что заниматься сбором подписей, скорее всего, будут реготделения ОНФ и, возможно, «Единой России». Ожидается, что Совет Федерации объявит выборы президента 13 декабря, 13—15 декабря станет известно о том, планирует ли принимать в них участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно Путин всегда выбирал самовыдвижение. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен. Ранее агентство сообщало о том, что вице-спикер заксобрания Ксения Айтакова не поддержала инициативу по выделению 8 млн рублей крайизбиркому на подготовку выборов. На эти деньги планируется оформить избирательные участки в едином стиле.