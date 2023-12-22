В Екатеринбурге к Новому году откроют огромный крытый парк развлечений с елкой

В Екатеринбурге стартует «ЭкспоЕлка» с крытым парком аттракционов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Экспоелки 2023. Екатеринбург
Посетить площадку можно будет до 8 января Фото:

В Екатеринбурге с 24 декабря стартует масштабное новогоднее мероприятие — «ЭкспоЕлка». Также ради маленьких гостей уже установили крытый парк аттракционов, рассказали URA.RU в «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Гостей проекта ждет четыре площадки развлечений. Самый большой павильон международного выставочного центра займет парк аттракционов. В конгресс-центре будут идти музыкальные новогодние представления. Еще в одном павильоне расположится цирк», — пояснили в пресс-службе площадки. По примеру прошлого года на улице сделают ледовый городок и каток.

Самая большая новогодняя елка Свердловской области пройдет 24 декабря и продлится до 8 января. Первыми ее посетят дети участников спецоперации, воспитанники детских домов и отличники учебы. Специально для гостей запустят бесплатные автобусы, которые будут отправляться от метро «Ботаническая» в течение всего дня.

В прошлом году на «ЭкспоЕлке» можно было попрыгать на батуте, освоит VR-зону и оседлать механического быка. Также для детей подготовили спектакль «Чудеса случаются».

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В Екатеринбурге с 24 декабря стартует масштабное новогоднее мероприятие — «ЭкспоЕлка». Также ради маленьких гостей уже установили крытый парк аттракционов, рассказали URA.RU в «Екатеринбург-ЭКСПО». «Гостей проекта ждет четыре площадки развлечений. Самый большой павильон международного выставочного центра займет парк аттракционов. В конгресс-центре будут идти музыкальные новогодние представления. Еще в одном павильоне расположится цирк», — пояснили в пресс-службе площадки. По примеру прошлого года на улице сделают ледовый городок и каток. Самая большая новогодняя елка Свердловской области пройдет 24 декабря и продлится до 8 января. Первыми ее посетят дети участников спецоперации, воспитанники детских домов и отличники учебы. Специально для гостей запустят бесплатные автобусы, которые будут отправляться от метро «Ботаническая» в течение всего дня. В прошлом году на «ЭкспоЕлке» можно было попрыгать на батуте, освоит VR-зону и оседлать механического быка. Также для детей подготовили спектакль «Чудеса случаются».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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