В Екатеринбурге к Новому году откроют огромный крытый парк развлечений с елкой

В Екатеринбурге с 24 декабря стартует масштабное новогоднее мероприятие — «ЭкспоЕлка». Также ради маленьких гостей уже установили крытый парк аттракционов, рассказали URA.RU в «Екатеринбург-ЭКСПО».
«Гостей проекта ждет четыре площадки развлечений. Самый большой павильон международного выставочного центра займет парк аттракционов. В конгресс-центре будут идти музыкальные новогодние представления. Еще в одном павильоне расположится цирк», — пояснили в пресс-службе площадки. По примеру прошлого года на улице сделают ледовый городок и каток.
Самая большая новогодняя елка Свердловской области пройдет 24 декабря и продлится до 8 января. Первыми ее посетят дети участников спецоперации, воспитанники детских домов и отличники учебы. Специально для гостей запустят бесплатные автобусы, которые будут отправляться от метро «Ботаническая» в течение всего дня.
В прошлом году на «ЭкспоЕлке» можно было попрыгать на батуте, освоит VR-зону и оседлать механического быка. Также для детей подготовили спектакль «Чудеса случаются».
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