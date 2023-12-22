В Екатеринбурге к Новому году откроют огромный крытый парк развлечений с елкой

В Екатеринбурге стартует «ЭкспоЕлка» с крытым парком аттракционов

22 декабря 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Посетить площадку можно будет до 8 января Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге с 24 декабря стартует масштабное новогоднее мероприятие — «ЭкспоЕлка». Также ради маленьких гостей уже установили крытый парк аттракционов, рассказали URA.RU в «Екатеринбург-ЭКСПО». «Гостей проекта ждет четыре площадки развлечений. Самый большой павильон международного выставочного центра займет парк аттракционов. В конгресс-центре будут идти музыкальные новогодние представления. Еще в одном павильоне расположится цирк», — пояснили в пресс-службе площадки. По примеру прошлого года на улице сделают ледовый городок и каток. Самая большая новогодняя елка Свердловской области пройдет 24 декабря и продлится до 8 января. Первыми ее посетят дети участников спецоперации, воспитанники детских домов и отличники учебы. Специально для гостей запустят бесплатные автобусы, которые будут отправляться от метро «Ботаническая» в течение всего дня. В прошлом году на «ЭкспоЕлке» можно было попрыгать на батуте, освоит VR-зону и оседлать механического быка. Также для детей подготовили спектакль «Чудеса случаются».

В Екатеринбурге с 24 декабря стартует масштабное новогоднее мероприятие — «ЭкспоЕлка». Также ради маленьких гостей уже установили крытый парк аттракционов, рассказали URA.RU в «Екатеринбург-ЭКСПО». «Гостей проекта ждет четыре площадки развлечений. Самый большой павильон международного выставочного центра займет парк аттракционов. В конгресс-центре будут идти музыкальные новогодние представления. Еще в одном павильоне расположится цирк», — пояснили в пресс-службе площадки. По примеру прошлого года на улице сделают ледовый городок и каток. Самая большая новогодняя елка Свердловской области пройдет 24 декабря и продлится до 8 января. Первыми ее посетят дети участников спецоперации, воспитанники детских домов и отличники учебы. Специально для гостей запустят бесплатные автобусы, которые будут отправляться от метро «Ботаническая» в течение всего дня. В прошлом году на «ЭкспоЕлке» можно было попрыгать на батуте, освоит VR-зону и оседлать механического быка. Также для детей подготовили спектакль «Чудеса случаются».