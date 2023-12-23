Почему нельзя кормить животных с новогоднего стола

Еда с новогоднего стола может расстроить ЖКТ домашних животных

23 декабря 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Жирная, пряная и соленая еда с новогоднего стола может повредить ЖКТ питомцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Животных не стоит кормить угощениями с новогоднего стола, так как они могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта питомцев и даже угрожать их жизни. Об этом рассказала врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева. «Фавориты зимних застолий — салаты с майонезом и другими соусами. Из-за большого количества жира эти блюда могут вызвать у животных острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Если разовьется осложнение и начнется некроз тканей органа, почти во всех случаях это состояние, не подлежащее лечению», — отметила врач в интервью « Газете.ru ». Она подчеркнула, что большое количество углеводов, содержащееся в блюдах новогоднего стола, может привести к ожирению животных. Врач уточнила, что запеченное мясо, холодец и селедка — популярные новогодние блюда, которые могут привести к воспалению ЖКТ собак и кошек из-за количества специи, жира и соли. У питомцев в результате неправильного питания может появиться диарея, рвота и обезвоживание.

Животных не стоит кормить угощениями с новогоднего стола, так как они могут нарушить работу желудочно-кишечного тракта питомцев и даже угрожать их жизни. Об этом рассказала врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева. «Фавориты зимних застолий — салаты с майонезом и другими соусами. Из-за большого количества жира эти блюда могут вызвать у животных острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Если разовьется осложнение и начнется некроз тканей органа, почти во всех случаях это состояние, не подлежащее лечению», — отметила врач в интервью «Газете.ru». Она подчеркнула, что большое количество углеводов, содержащееся в блюдах новогоднего стола, может привести к ожирению животных. Врач уточнила, что запеченное мясо, холодец и селедка — популярные новогодние блюда, которые могут привести к воспалению ЖКТ собак и кошек из-за количества специи, жира и соли. У питомцев в результате неправильного питания может появиться диарея, рвота и обезвоживание.