В Перми рабочий разрушил купол главной новогодней елки

Купол восстановят в ближайшие дни
Во время строительства городка водитель спецтехники повредил купол новогодней елки на эспланаде в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«Во время строительства городка водитель повредил укрепление купола новогодней елки на эспланаде. Он нарушил инструкции по работе на площадке», — сообщили в telegram-канале администрации Перми.
В ближайшее время купол будет восстановлен, а происшествие не повлияет на дату открытия ледового городка. В отношении сотрудника подрядной организации будет проведена проверка.
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