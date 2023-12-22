22 декабря 2023

В Перми рабочий разрушил купол главной новогодней елки

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, елка, новогодняя иллюминация
Купол восстановят в ближайшие дни Фото:

Во время строительства городка водитель спецтехники повредил купол новогодней елки на эспланаде в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Во время строительства городка водитель повредил укрепление купола новогодней елки на эспланаде. Он нарушил инструкции по работе на площадке», — сообщили в telegram-канале администрации Перми.

В ближайшее время купол будет восстановлен, а происшествие не повлияет на дату открытия ледового городка. В отношении сотрудника подрядной организации будет проведена проверка.

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Во время строительства городка водитель спецтехники повредил купол новогодней елки на эспланаде в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Во время строительства городка водитель повредил укрепление купола новогодней елки на эспланаде. Он нарушил инструкции по работе на площадке», — сообщили в telegram-канале администрации Перми. В ближайшее время купол будет восстановлен, а происшествие не повлияет на дату открытия ледового городка. В отношении сотрудника подрядной организации будет проведена проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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