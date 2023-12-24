Свердловские диетологи рассказали, как сохранить здоровье на новогоднем застолье

Свердловские врачи советуют делать дегустационные порции на новогоднем столе

25 декабря 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Диетологи советуют поставить на новогодний стол больше фруктов и овощей Фото: Илья Московец © URA.RU Диетологи из Свердловской области рассказали, что для сохранения здоровья на новогоднем столе должно быть больше блюд, запеченных в духовке, а еду стоит потреблять дегустационными порциями. Об этом сообщил главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина. «Постарайтесь выбирать рецепты, для которых понадобится духовка, она позволит избежать большого количества масла в блюдах <…> Регулировать количество съеденной пищи поможет способ „дегустационного“ потребления блюд — маленькими порциями», — передает слова Ирины Бородиной департамент информационной политики региона. Диетологи предостерегают от употребления тяжелых гарниров, начинок и соусов. Врачи советуют заменить составляющие традиционного оливье на более здоровую альтернативу: колбасу — вареной говядиной, а майонез — соусом на основе сметаны и горчицы. Также диетологи порекомендовали поставить на новогодний стол как можно больше фруктов, которые не сильно нагрузят организм. При составлении меню для новогоднего стола некоторые следуют китайской культуре. Подробнее о том, что нельзя ставить на стол в год Дракона в 2024 году — в материале URA.RU.

Диетологи из Свердловской области рассказали, что для сохранения здоровья на новогоднем столе должно быть больше блюд, запеченных в духовке, а еду стоит потреблять дегустационными порциями. Об этом сообщил главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина. «Постарайтесь выбирать рецепты, для которых понадобится духовка, она позволит избежать большого количества масла в блюдах <…> Регулировать количество съеденной пищи поможет способ „дегустационного“ потребления блюд — маленькими порциями», — передает слова Ирины Бородиной департамент информационной политики региона. Диетологи предостерегают от употребления тяжелых гарниров, начинок и соусов. Врачи советуют заменить составляющие традиционного оливье на более здоровую альтернативу: колбасу — вареной говядиной, а майонез — соусом на основе сметаны и горчицы. Также диетологи порекомендовали поставить на новогодний стол как можно больше фруктов, которые не сильно нагрузят организм. При составлении меню для новогоднего стола некоторые следуют китайской культуре. Подробнее о том, что нельзя ставить на стол в год Дракона в 2024 году — в материале URA.RU.