Свердловские диетологи рассказали, как сохранить здоровье на новогоднем застолье

Диетологи из Свердловской области рассказали, что для сохранения здоровья на новогоднем столе должно быть больше блюд, запеченных в духовке, а еду стоит потреблять дегустационными порциями. Об этом сообщил главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина.
«Постарайтесь выбирать рецепты, для которых понадобится духовка, она позволит избежать большого количества масла в блюдах <…> Регулировать количество съеденной пищи поможет способ „дегустационного“ потребления блюд — маленькими порциями», — передает слова Ирины Бородиной департамент информационной политики региона.
Диетологи предостерегают от употребления тяжелых гарниров, начинок и соусов. Врачи советуют заменить составляющие традиционного оливье на более здоровую альтернативу: колбасу — вареной говядиной, а майонез — соусом на основе сметаны и горчицы. Также диетологи порекомендовали поставить на новогодний стол как можно больше фруктов, которые не сильно нагрузят организм.
При составлении меню для новогоднего стола некоторые следуют китайской культуре. Подробнее о том, что нельзя ставить на стол в год Дракона в 2024 году — в материале URA.RU.
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