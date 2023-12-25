В России будут выплачивать маткапитал только гражданам страны

25 декабря 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Право на маткапитал получат только граждане РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в выплате материнского капитала. Теперь он будет выплачиваться только гражданам России на момент рождения ребенка, при этом новорожденный должен также иметь гражданство РФ по рождению. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. «Право на дополнительные меры поддержки возникает при рождении <…> усыновлении ребенка [имеющих] российское гражданство», — отмечается в документе. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Жителям ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей выплаты будут производиться вне зависимости от сроков приобретения гражданства.

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в выплате материнского капитала. Теперь он будет выплачиваться только гражданам России на момент рождения ребенка, при этом новорожденный должен также иметь гражданство РФ по рождению. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. «Право на дополнительные меры поддержки возникает при рождении <…> усыновлении ребенка [имеющих] российское гражданство», — отмечается в документе. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Жителям ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей выплаты будут производиться вне зависимости от сроков приобретения гражданства.