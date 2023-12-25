В Чебаркуле контрактник напал с ножом на другого военнослужащего

25 декабря 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Военный напал с ножом на своего коллегу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Чебаркуле (Челябинская область) военнослужащий одной из воинских частей напал с ножом на военнослужащего из другой воинской части. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, потерпевший сам смог обратиться в правоохранительные органы. «Военный напал на коллегу из другой воинской части в ночь с 23 на 24 декабря. Он нанес ему колото-резанную рану брюшной полости. Несмотря на травму, потерпевший сам смог заявить об инциденте в полицию. Силовики оперативно задержали нападавшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, нападавший служит стрелком, потерпевший стрелком-зенитчиком. Причину нападения предстоит узнать военным следователям. URA.RU связалось с военно-следственным отделом по Чебаркульскому военному гарнизону. Там от комментариев отказались, сообщив, что для получения комментариев необходимо обращаться в главное управление. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу прокуратуры Центрального военного округа. На момент публикации ответа не последовало.

В Чебаркуле (Челябинская область) военнослужащий одной из воинских частей напал с ножом на военнослужащего из другой воинской части. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, потерпевший сам смог обратиться в правоохранительные органы. «Военный напал на коллегу из другой воинской части в ночь с 23 на 24 декабря. Он нанес ему колото-резанную рану брюшной полости. Несмотря на травму, потерпевший сам смог заявить об инциденте в полицию. Силовики оперативно задержали нападавшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, нападавший служит стрелком, потерпевший стрелком-зенитчиком. Причину нападения предстоит узнать военным следователям. URA.RU связалось с военно-следственным отделом по Чебаркульскому военному гарнизону. Там от комментариев отказались, сообщив, что для получения комментариев необходимо обращаться в главное управление. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу прокуратуры Центрального военного округа. На момент публикации ответа не последовало.