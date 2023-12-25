В Чебаркуле контрактник напал с ножом на другого военнослужащего

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Военный напал с ножом на своего коллегу Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) военнослужащий одной из воинских частей напал с ножом на военнослужащего из другой воинской части. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, потерпевший сам смог обратиться в правоохранительные органы.

«Военный напал на коллегу из другой воинской части в ночь с 23 на 24 декабря. Он нанес ему колото-резанную рану брюшной полости. Несмотря на травму, потерпевший сам смог заявить об инциденте в полицию. Силовики оперативно задержали нападавшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, нападавший служит стрелком, потерпевший стрелком-зенитчиком. Причину нападения предстоит узнать военным следователям.

URA.RU связалось с военно-следственным отделом по Чебаркульскому военному гарнизону. Там от комментариев отказались, сообщив, что для получения комментариев необходимо обращаться в главное управление. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу прокуратуры Центрального военного округа. На момент публикации ответа не последовало.

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В Чебаркуле (Челябинская область) военнослужащий одной из воинских частей напал с ножом на военнослужащего из другой воинской части. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, потерпевший сам смог обратиться в правоохранительные органы. «Военный напал на коллегу из другой воинской части в ночь с 23 на 24 декабря. Он нанес ему колото-резанную рану брюшной полости. Несмотря на травму, потерпевший сам смог заявить об инциденте в полицию. Силовики оперативно задержали нападавшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, нападавший служит стрелком, потерпевший стрелком-зенитчиком. Причину нападения предстоит узнать военным следователям. URA.RU связалось с военно-следственным отделом по Чебаркульскому военному гарнизону. Там от комментариев отказались, сообщив, что для получения комментариев необходимо обращаться в главное управление. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу прокуратуры Центрального военного округа. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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