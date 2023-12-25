Челябинцы вошли в топ-10 среди других городов РФ по работоспособности

Челябинцы оказались на девятом месте среди других городов России по работоспособности. Согласно исследованию, в декабре 2023 года 57% челябинцев заявили о том, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Оценка уровня работоспособности россиян в декабре 2023 года по городам показала, что челябинцы по работоспособности оказались на одном уровне с жителями Красноярска — на девятом месте с показателем 7,46. Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, среди работников различных сфер самыми энергичными оказались специалисты из сфер строительства и недвижимости, производства и сырья. Наименьшая работоспособность была отмечена у работников отрасли образования и науки. В целом по России по итогам опроса самыми работоспособными оказались жители Казани с показателем 8,03 и Ростова-на-Дону с показателем 7,97.
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