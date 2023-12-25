Челябинцы вошли в топ-10 среди других городов РФ по работоспособности

Авито: 57% челябинцев перед Новым годом замотивированы и продуктивны

25 декабря 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

В декабре 2023 года 57% челябинцев заявили, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинцы оказались на девятом месте среди других городов России по работоспособности. Согласно исследованию, в декабре 2023 года 57% челябинцев заявили о том, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Оценка уровня работоспособности россиян в декабре 2023 года по городам показала, что челябинцы по работоспособности оказались на одном уровне с жителями Красноярска — на девятом месте с показателем 7,46. Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, среди работников различных сфер самыми энергичными оказались специалисты из сфер строительства и недвижимости, производства и сырья. Наименьшая работоспособность была отмечена у работников отрасли образования и науки. В целом по России по итогам опроса самыми работоспособными оказались жители Казани с показателем 8,03 и Ростова-на-Дону с показателем 7,97.

Челябинцы оказались на девятом месте среди других городов России по работоспособности. Согласно исследованию, в декабре 2023 года 57% челябинцев заявили о том, что чувствуют себя замотивированными и продуктивными. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Оценка уровня работоспособности россиян в декабре 2023 года по городам показала, что челябинцы по работоспособности оказались на одном уровне с жителями Красноярска — на девятом месте с показателем 7,46. Для определения среднего уровня продуктивности россиян просили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале», — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, среди работников различных сфер самыми энергичными оказались специалисты из сфер строительства и недвижимости, производства и сырья. Наименьшая работоспособность была отмечена у работников отрасли образования и науки. В целом по России по итогам опроса самыми работоспособными оказались жители Казани с показателем 8,03 и Ростова-на-Дону с показателем 7,97.