25 декабря 2023

Мэр Екатеринбурга попросил у Куйвашева денег для «Гортранса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов считает, что компенсация перевозки льготников поможет «Гортрансу» увеличить выручку Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева рассмотреть вопрос о компенсации для ЕМУП «Гортранса» средств, которые он недополучает, обслуживая пассажиров-льготников. Об этом Орлов сообщил на заседании думы, передает корреспондент URA.RU.

«Мы подготовили письмо на имя губернатора, чтобы все-таки вернуться к рассмотрению вопроса о компенсации из бюджетов [городского и областного] перевозки льготных категорий пассажиров. Это приведет к увеличению выручки „Гортранса“», — сказал мэр Орлов на заседании гордумы.

По словам Орлова, недавно мэрия также предоставила «Гортрансу» 300-миллионную субсидию, которая позволила закрыть все долги перед налоговой и энергетиками. В ноябре у предприятия блокировали счета, это грозило настоящим транспортным коллапсом.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева рассмотреть вопрос о компенсации для ЕМУП «Гортранса» средств, которые он недополучает, обслуживая пассажиров-льготников. Об этом Орлов сообщил на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Мы подготовили письмо на имя губернатора, чтобы все-таки вернуться к рассмотрению вопроса о компенсации из бюджетов [городского и областного] перевозки льготных категорий пассажиров. Это приведет к увеличению выручки „Гортранса“», — сказал мэр Орлов на заседании гордумы. По словам Орлова, недавно мэрия также предоставила «Гортрансу» 300-миллионную субсидию, которая позволила закрыть все долги перед налоговой и энергетиками. В ноябре у предприятия блокировали счета, это грозило настоящим транспортным коллапсом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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