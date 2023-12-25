Общество Мэр Екатеринбурга попросил у Куйвашева денег для «Гортранса» 26 декабря 2023 в 11:23 Размер текста - 17 + Алексей Орлов считает, что компенсация перевозки льготников поможет «Гортрансу» увеличить выручку Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева рассмотреть вопрос о компенсации для ЕМУП «Гортранса» средств, которые он недополучает, обслуживая пассажиров-льготников. Об этом Орлов сообщил на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Мы подготовили письмо на имя губернатора, чтобы все-таки вернуться к рассмотрению вопроса о компенсации из бюджетов [городского и областного] перевозки льготных категорий пассажиров. Это приведет к увеличению выручки „Гортранса“», — сказал мэр Орлов на заседании гордумы. По словам Орлова, недавно мэрия также предоставила «Гортрансу» 300-миллионную субсидию, которая позволила закрыть все долги перед налоговой и энергетиками. В ноябре у предприятия блокировали счета, это грозило настоящим транспортным коллапсом. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева рассмотреть вопрос о компенсации для ЕМУП «Гортранса» средств, которые он недополучает, обслуживая пассажиров-льготников. Об этом Орлов сообщил на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Мы подготовили письмо на имя губернатора, чтобы все-таки вернуться к рассмотрению вопроса о компенсации из бюджетов [городского и областного] перевозки льготных категорий пассажиров. Это приведет к увеличению выручки „Гортранса“», — сказал мэр Орлов на заседании гордумы. По словам Орлова, недавно мэрия также предоставила «Гортрансу» 300-миллионную субсидию, которая позволила закрыть все долги перед налоговой и энергетиками. В ноябре у предприятия блокировали счета, это грозило настоящим транспортным коллапсом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям