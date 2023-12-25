Мэр Екатеринбурга попросил у Куйвашева денег для «Гортранса»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева рассмотреть вопрос о компенсации для ЕМУП «Гортранса» средств, которые он недополучает, обслуживая пассажиров-льготников. Об этом Орлов сообщил на заседании думы, передает корреспондент URA.RU.
«Мы подготовили письмо на имя губернатора, чтобы все-таки вернуться к рассмотрению вопроса о компенсации из бюджетов [городского и областного] перевозки льготных категорий пассажиров. Это приведет к увеличению выручки „Гортранса“», — сказал мэр Орлов на заседании гордумы.
По словам Орлова, недавно мэрия также предоставила «Гортрансу» 300-миллионную субсидию, которая позволила закрыть все долги перед налоговой и энергетиками. В ноябре у предприятия блокировали счета, это грозило настоящим транспортным коллапсом.
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