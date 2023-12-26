Свердловчане переходят с Apple на китайские смартфоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, телефон, смартфон, соцсети, общение, мобильник, смартфон в руке, телефоны в руках
В 2023 году доля продаж смартфонов Apple снизилась Фото:

По итогам продаж в 2023 году китайские бренды смартфонов стали самыми востребованными. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «МегаФон».

«Apple и Samsung теряют аудиторию поклонников. Поставки устройств осуществляются регулярно, но отсутствие маркетинговой активности и рост цен приводят к значительному сокращению продаж прежних лидеров рынка», — говорится в сообщении. Впервые литером по продажам стала марка Realme с показателем 20%, а моделью года оказался Honor X6.

Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%, но среди смартфонов стоимостью дороже 50 тысяч рублей лидирует Apple iPhone 13.

В 2022 году была другая ситуация, и лидирующие позиции занимали Samsung (24%) и Xiaomi (24%). Третье место было у Realme (21%), четвертое Tecno (11%) и пятое занимали смартфоны Apple (10%).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам продаж в 2023 году китайские бренды смартфонов стали самыми востребованными. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «МегаФон». «Apple и Samsung теряют аудиторию поклонников. Поставки устройств осуществляются регулярно, но отсутствие маркетинговой активности и рост цен приводят к значительному сокращению продаж прежних лидеров рынка», — говорится в сообщении. Впервые литером по продажам стала марка Realme с показателем 20%, а моделью года оказался Honor X6. Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%, но среди смартфонов стоимостью дороже 50 тысяч рублей лидирует Apple iPhone 13. В 2022 году была другая ситуация, и лидирующие позиции занимали Samsung (24%) и Xiaomi (24%). Третье место было у Realme (21%), четвертое Tecno (11%) и пятое занимали смартфоны Apple (10%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...