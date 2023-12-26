Свердловчане переходят с Apple на китайские смартфоны

В 2023 году доля продаж смартфонов Apple снизилась Фото: Илья Московец © URA.RU

По итогам продаж в 2023 году китайские бренды смартфонов стали самыми востребованными. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «МегаФон».

«Apple и Samsung теряют аудиторию поклонников. Поставки устройств осуществляются регулярно, но отсутствие маркетинговой активности и рост цен приводят к значительному сокращению продаж прежних лидеров рынка», — говорится в сообщении. Впервые литером по продажам стала марка Realme с показателем 20%, а моделью года оказался Honor X6.

Следом за Realme идут Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертое место также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%, но среди смартфонов стоимостью дороже 50 тысяч рублей лидирует Apple iPhone 13.

В 2022 году была другая ситуация, и лидирующие позиции занимали Samsung (24%) и Xiaomi (24%). Третье место было у Realme (21%), четвертое Tecno (11%) и пятое занимали смартфоны Apple (10%).