Руководство думы ХМАО заподозрили в выдаче привилегий отдельным муниципалитетам. Инсайд

Дума ХМАО выдала слишком много почетных грамот Нефтеюганску и Нижневартовску

26 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В думе ХМАО зреет недовольство депутатов из-за несправедливого распределения почетных грамот Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В думе ХМАО зреет недовольство депутатов из-за несправедливого распределения почетных грамот. На заочном голосовании им было предложено присвоить награды бюджетникам, подавляющее число которых по странному стечению обстоятельств оказалось из Нижневартовска и Нефтеюганска. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к думе. «Почти все грамоты распределены между Нижневартовском и Нефтеюганском. Депутаты из других городов и районов заподозрили заговор лоббистов. Остальные 20 муниципалитетов были практически не охвачены грамотами и денежным вознаграждением, идущим в комплекте. Так, например, в список счастливчиков попали всего трое жителей Сургута (самого крупного муниципалитета округа), почти 50 нефтеюганцев и около 30 вартовчан, что и вызвало возмущение части парламентариев», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции имеются копии подтверждающих документов. В думу ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

В думе ХМАО зреет недовольство депутатов из-за несправедливого распределения почетных грамот. На заочном голосовании им было предложено присвоить награды бюджетникам, подавляющее число которых по странному стечению обстоятельств оказалось из Нижневартовска и Нефтеюганска. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к думе. «Почти все грамоты распределены между Нижневартовском и Нефтеюганском. Депутаты из других городов и районов заподозрили заговор лоббистов. Остальные 20 муниципалитетов были практически не охвачены грамотами и денежным вознаграждением, идущим в комплекте. Так, например, в список счастливчиков попали всего трое жителей Сургута (самого крупного муниципалитета округа), почти 50 нефтеюганцев и около 30 вартовчан, что и вызвало возмущение части парламентариев», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции имеются копии подтверждающих документов. В думу ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.