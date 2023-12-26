Руководство думы ХМАО заподозрили в выдаче привилегий отдельным муниципалитетам. Инсайд

Дума ХМАО выдала слишком много почетных грамот Нефтеюганску и Нижневартовску
© Служба новостей «URA.RU»
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Дума ХМАО. Ханты-Мансийск, дума хмао
В думе ХМАО зреет недовольство депутатов из-за несправедливого распределения почетных грамот Фото:

В думе ХМАО зреет недовольство депутатов из-за несправедливого распределения почетных грамот. На заочном голосовании им было предложено присвоить награды бюджетникам, подавляющее число которых по странному стечению обстоятельств оказалось из Нижневартовска и Нефтеюганска. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к думе.

«Почти все грамоты распределены между Нижневартовском и Нефтеюганском. Депутаты из других городов и районов заподозрили заговор лоббистов. Остальные 20 муниципалитетов были практически не охвачены грамотами и денежным вознаграждением, идущим в комплекте. Так, например, в список счастливчиков попали всего трое жителей Сургута (самого крупного муниципалитета округа), почти 50 нефтеюганцев и около 30 вартовчан, что и вызвало возмущение части парламентариев», — сообщает инсайдер.

В распоряжении редакции имеются копии подтверждающих документов. В думу ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

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В думе ХМАО зреет недовольство депутатов из-за несправедливого распределения почетных грамот. На заочном голосовании им было предложено присвоить награды бюджетникам, подавляющее число которых по странному стечению обстоятельств оказалось из Нижневартовска и Нефтеюганска. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к думе. «Почти все грамоты распределены между Нижневартовском и Нефтеюганском. Депутаты из других городов и районов заподозрили заговор лоббистов. Остальные 20 муниципалитетов были практически не охвачены грамотами и денежным вознаграждением, идущим в комплекте. Так, например, в список счастливчиков попали всего трое жителей Сургута (самого крупного муниципалитета округа), почти 50 нефтеюганцев и около 30 вартовчан, что и вызвало возмущение части парламентариев», — сообщает инсайдер. В распоряжении редакции имеются копии подтверждающих документов. В думу ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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