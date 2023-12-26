26 декабря 2023

В Екатеринбурге при пожаре в сауне в ТЦ пострадал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, сауна, гигиена
Сауна загорелась на третьем этаже в фитнес-клубе в ТЦ «Парк Хаус» (архивное фото) Фото:

В торговом центре «Парк Хаус» в Екатеринбурге вечером 26 декабря загорелась сауна в фитнес-клубе, в результате чего пострадала 13-летняя девочка. Она отравилась едким дымом. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

«В настоящее время она (пострадавшая девочка — прим. URA.RU) обследуется в учреждении здравоохранения», — передает со ссылкой на ведомство «КП-Екатеринбург». Сейчас прокуратура Кировского района проводит проверку.

Сотрудники МЧС из-за пожара эвакуировали 150 человек, из них 15 — несовершеннолетние. По одной из версий, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Точную причину установят позднее.

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В торговом центре «Парк Хаус» в Екатеринбурге вечером 26 декабря загорелась сауна в фитнес-клубе, в результате чего пострадала 13-летняя девочка. Она отравилась едким дымом. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. «В настоящее время она (пострадавшая девочка — прим. URA.RU) обследуется в учреждении здравоохранения», — передает со ссылкой на ведомство «КП-Екатеринбург». Сейчас прокуратура Кировского района проводит проверку. Сотрудники МЧС из-за пожара эвакуировали 150 человек, из них 15 — несовершеннолетние. По одной из версий, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Точную причину установят позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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