В Екатеринбурге при пожаре в сауне в ТЦ пострадал ребенок

В торговом центре «Парк Хаус» в Екатеринбурге вечером 26 декабря загорелась сауна в фитнес-клубе, в результате чего пострадала 13-летняя девочка. Она отравилась едким дымом. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.
«В настоящее время она (пострадавшая девочка — прим. URA.RU) обследуется в учреждении здравоохранения», — передает со ссылкой на ведомство «КП-Екатеринбург». Сейчас прокуратура Кировского района проводит проверку.
Сотрудники МЧС из-за пожара эвакуировали 150 человек, из них 15 — несовершеннолетние. По одной из версий, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Точную причину установят позднее.
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