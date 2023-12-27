Мишустин направил в Челябинскую область 1,7 миллиарда

28 декабря 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин в конце года выделил региональному бюджету значительные средства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил в Челябинскую область 1,7 млрд рублей. Как следует из подписанного распоряжения, средства предназначены для обеспечения сбалансированности бюджета. «Утвердить распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Челябинская область — 1,7 млрд рублей», — отмечено в документе. Средства получили 19 регионов. Всего на данные цели выделено 16,9 млрд рублей. Как на сайте отметила пресс-служба челябинского минфина, доходы и расходы областного бюджета на 2023 год составят 246,2 млрд рублей и 301,8 млрд рублей соответственно. В декабре федеральные власти уже направили в регион деньги на создание новых мест в общеобразовательных организациях, на создание, развитие и оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. Также поступили средства на проекты по здравоохранению, оказание медпомощи и компенсацию расходов на тушение лесных пожаров.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил в Челябинскую область 1,7 млрд рублей. Как следует из подписанного распоряжения, средства предназначены для обеспечения сбалансированности бюджета. «Утвердить распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Челябинская область — 1,7 млрд рублей», — отмечено в документе. Средства получили 19 регионов. Всего на данные цели выделено 16,9 млрд рублей. Как на сайте отметила пресс-служба челябинского минфина, доходы и расходы областного бюджета на 2023 год составят 246,2 млрд рублей и 301,8 млрд рублей соответственно. В декабре федеральные власти уже направили в регион деньги на создание новых мест в общеобразовательных организациях, на создание, развитие и оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. Также поступили средства на проекты по здравоохранению, оказание медпомощи и компенсацию расходов на тушение лесных пожаров.