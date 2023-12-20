20 декабря 2023

Мишустин компенсировал 22 миллиона за тушение челябинских лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ, с участием Михаила Мишустина. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин распорядился компенсировать региону затраты на тушение лесных пожаров Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин компенсировал властям Челябинской области затраты на тушение лесных пожаров. Как следует из документа, региону выделено 22,3 млн рублей.

«Выделить в 2023 году Рослесхозу бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на финобеспечение затрат по тушению лесных пожаров. Челябинская область — 22,3 млн рублей», — отмечено в документе.

Фактически тушить пожары в области пришлось на площади, равной 11,3 тысячи га. При этом среднее значение за пять лет в регионе выше — 17 тысяч га.

Деньги получат 13 регионов. Всего на данные цели в кабмине предусмотрели 2,9 млрд рублей. Крупнейшим получателем стал ХМАО, которому направят 707 млн рублей.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин компенсировал властям Челябинской области затраты на тушение лесных пожаров. Как следует из документа, региону выделено 22,3 млн рублей. «Выделить в 2023 году Рослесхозу бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на финобеспечение затрат по тушению лесных пожаров. Челябинская область — 22,3 млн рублей», — отмечено в документе. Фактически тушить пожары в области пришлось на площади, равной 11,3 тысячи га. При этом среднее значение за пять лет в регионе выше — 17 тысяч га. Деньги получат 13 регионов. Всего на данные цели в кабмине предусмотрели 2,9 млрд рублей. Крупнейшим получателем стал ХМАО, которому направят 707 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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