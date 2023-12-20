Мишустин компенсировал 22 миллиона за тушение челябинских лесных пожаров

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин компенсировал властям Челябинской области затраты на тушение лесных пожаров. Как следует из документа, региону выделено 22,3 млн рублей.
«Выделить в 2023 году Рослесхозу бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на финобеспечение затрат по тушению лесных пожаров. Челябинская область — 22,3 млн рублей», — отмечено в документе.
Фактически тушить пожары в области пришлось на площади, равной 11,3 тысячи га. При этом среднее значение за пять лет в регионе выше — 17 тысяч га.
Деньги получат 13 регионов. Всего на данные цели в кабмине предусмотрели 2,9 млрд рублей. Крупнейшим получателем стал ХМАО, которому направят 707 млн рублей.
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