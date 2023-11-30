Мишустин дополнительно направил сотни миллионов на челябинскую медицину

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дополнительно выделил территориальному фонду обязательного медстрахования Челябинской области (ФОМС) 685 миллионов рублей. Как следует из подписанного распоряжения, деньги пойдут на обеспечение медпомощи.
«Направить в 2023 году средства на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медстрахованию. Челябинская область — 685 млн 683 тысячи рублей», — отмечено в документе за подписью Мишустина.
Премьер-министр указал на то, что власти учли сохранение целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медработников. Должности перечислены в майском указе президента РФ Владимира Путина от 2012 года.
Теперь федеральный ФОМС заключит соглашения о предоставлении средств с территориальными фондами, в том числе с челябинским. На эту работу Мишустин отвел 30 дней.
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