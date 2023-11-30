30 ноября 2023

Мишустин дополнительно направил сотни миллионов на челябинскую медицину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил
Михаил Мишустин выделил дополнительные средства медицине Челябинской области Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дополнительно выделил территориальному фонду обязательного медстрахования Челябинской области (ФОМС) 685 миллионов рублей. Как следует из подписанного распоряжения, деньги пойдут на обеспечение медпомощи.

«Направить в 2023 году средства на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медстрахованию. Челябинская область — 685 млн 683 тысячи рублей», — отмечено в документе за подписью Мишустина.

Премьер-министр указал на то, что власти учли сохранение целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медработников. Должности перечислены в майском указе президента РФ Владимира Путина от 2012 года.

Теперь федеральный ФОМС заключит соглашения о предоставлении средств с территориальными фондами, в том числе с челябинским. На эту работу Мишустин отвел 30 дней.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дополнительно выделил территориальному фонду обязательного медстрахования Челябинской области (ФОМС) 685 миллионов рублей. Как следует из подписанного распоряжения, деньги пойдут на обеспечение медпомощи. «Направить в 2023 году средства на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медстрахованию. Челябинская область — 685 млн 683 тысячи рублей», — отмечено в документе за подписью Мишустина. Премьер-министр указал на то, что власти учли сохранение целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медработников. Должности перечислены в майском указе президента РФ Владимира Путина от 2012 года. Теперь федеральный ФОМС заключит соглашения о предоставлении средств с территориальными фондами, в том числе с челябинским. На эту работу Мишустин отвел 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...