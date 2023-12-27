Главе Краснокамска указали на конфликт интересов

Возможный конфликт интересов в работе главы Краснокамского городского округа Игоря Быкариза усмотрела администрация губернатора Пермского края. Но, как говорят источники СМИ, это относится к его первому сроку на посту.
«Региональная администрация обратила внимание на факты, „связанные с участием в правоотношениях с администрацией округа близких главе лиц“. Однако это события относились к первому сроку главы», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на неназванный источник. Сам Быкариз информацию не комментирует.
Как пишет издание, чиновник после вступления в должность на второй срок подавал документы о возможном конфликте интересов. Они будут рассмотрены комиссией по вопросам в сфере противодействия коррупции.
Ранее URA.RU рассказывало, что Быкаризу приписывали владение долями в частных фирмах. Его увольнения добивался прокурор Пермского края Павел Бухтояров. Но в ноябре Быкариз был вновь назначен главой муниципалитета.
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