В Пермском крае переизбрался самый конфликтный мер

На должность главы Краснокамского городского округа переизбрали Игоря Быкариза. Ранее прокуратура просила отстранить чиновника от должности в связи с «выявленными факторами коррупционной деятельности».
«Депутаты местной Думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Игоря Быкариза», — сообщил telegram-канал «На местах». Чиновник занимает должность мэра Краснокамска с 2018 года.
Ранее URA.RU рассказало, что между Игорем Быкаризом и прокурором Краснокамска Михаилом Третьяковым обострился конфликт. Чиновника обвинили во владении частным бизнесом. Но Быкариз отмечал, что передал свои доли.
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