21 ноября 2023

В Пермском крае переизбрался самый конфликтный мер

Главой Краснокамского городского округа переизбрали Игоря Быкариза
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врио губернтора Курганской области Вадимом Шумковым. г. Курган, кресло губернатора, кресло чиновника
Игорь Быкариз руководит Краснокамском с 2018 года Фото:

На должность главы Краснокамского городского округа переизбрали Игоря Быкариза. Ранее прокуратура просила отстранить чиновника от должности в связи с «выявленными факторами коррупционной деятельности».

«Депутаты местной Думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Игоря Быкариза», — сообщил telegram-канал «На местах». Чиновник занимает должность мэра Краснокамска с 2018 года.

Ранее URA.RU рассказало, что между Игорем Быкаризом и прокурором Краснокамска Михаилом Третьяковым обострился конфликт. Чиновника обвинили во владении частным бизнесом. Но Быкариз отмечал, что передал свои доли.

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На должность главы Краснокамского городского округа переизбрали Игоря Быкариза. Ранее прокуратура просила отстранить чиновника от должности в связи с «выявленными факторами коррупционной деятельности». «Депутаты местной Думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Игоря Быкариза», — сообщил telegram-канал «На местах». Чиновник занимает должность мэра Краснокамска с 2018 года. Ранее URA.RU рассказало, что между Игорем Быкаризом и прокурором Краснокамска Михаилом Третьяковым обострился конфликт. Чиновника обвинили во владении частным бизнесом. Но Быкариз отмечал, что передал свои доли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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