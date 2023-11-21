В Пермском крае переизбрался самый конфликтный мер

Главой Краснокамского городского округа переизбрали Игоря Быкариза

22 ноября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Игорь Быкариз руководит Краснокамском с 2018 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На должность главы Краснокамского городского округа переизбрали Игоря Быкариза. Ранее прокуратура просила отстранить чиновника от должности в связи с «выявленными факторами коррупционной деятельности». «Депутаты местной Думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Игоря Быкариза», — сообщил telegram-канал «На местах». Чиновник занимает должность мэра Краснокамска с 2018 года. Ранее URA.RU рассказало, что между Игорем Быкаризом и прокурором Краснокамска Михаилом Третьяковым обострился конфликт. Чиновника обвинили во владении частным бизнесом. Но Быкариз отмечал, что передал свои доли.

На должность главы Краснокамского городского округа переизбрали Игоря Быкариза. Ранее прокуратура просила отстранить чиновника от должности в связи с «выявленными факторами коррупционной деятельности». «Депутаты местной Думы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Игоря Быкариза», — сообщил telegram-канал «На местах». Чиновник занимает должность мэра Краснокамска с 2018 года. Ранее URA.RU рассказало, что между Игорем Быкаризом и прокурором Краснокамска Михаилом Третьяковым обострился конфликт. Чиновника обвинили во владении частным бизнесом. Но Быкариз отмечал, что передал свои доли.