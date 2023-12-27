27 декабря 2023

Лидера молодежки ЛДПР по ХМАО заподозрили в экстремизме. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский и Павел Грудинин на сборе клубники в совхозе им. Ленина. Москва, лдпр
Лидер молодежного движения ЛДПР Огнев снялся в ролике по мотивам сериала «Слово пацана» (архивное фото) Фото:

Заместителя регионального координатора ЛДПР по работе с молодежью ХМАО Ивана Огнева заподозрили в экстремизме. Как рассказал URA.RU источник в окружном политическом истеблишменте, поводом стали съемки в видеоролике по мотивам сериала «Слово пацана».

«Огнева проверяют из-за участия в ролике по мотивам сериала „Слово пацана“. Говорят, что заявитель усмотрел в этом признаки пропаганды движения АУЕ* (признано в России экстремистским и запрещено — прим. URA.RU)», — сообщил инсайдер.

По словам источника, проверкой занимается прокуратура. В распоряжении редакции есть подтверждающие документы.

В пресс-службу прокуратуры округа направлен запрос, ответ ожидается. Номер Огнева, указанный на сайте югорского реготделения ЛДПР, недействителен. На момент публикации пресс-служба ЛДПР по ХМАО не ответила на запрос журналиста о видеоролике.

Ранее URA.RU писало о том, что члены молодежки ЛДПР снялись в ролике по мотивам сериала «Слово пацана». Огнев стал одним из его участников.

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Заместителя регионального координатора ЛДПР по работе с молодежью ХМАО Ивана Огнева заподозрили в экстремизме. Как рассказал URA.RU источник в окружном политическом истеблишменте, поводом стали съемки в видеоролике по мотивам сериала «Слово пацана». «Огнева проверяют из-за участия в ролике по мотивам сериала „Слово пацана“. Говорят, что заявитель усмотрел в этом признаки пропаганды движения АУЕ* (признано в России экстремистским и запрещено — прим. URA.RU)», — сообщил инсайдер. По словам источника, проверкой занимается прокуратура. В распоряжении редакции есть подтверждающие документы. В пресс-службу прокуратуры округа направлен запрос, ответ ожидается. Номер Огнева, указанный на сайте югорского реготделения ЛДПР, недействителен. На момент публикации пресс-служба ЛДПР по ХМАО не ответила на запрос журналиста о видеоролике. Ранее URA.RU писало о том, что члены молодежки ЛДПР снялись в ролике по мотивам сериала «Слово пацана». Огнев стал одним из его участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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