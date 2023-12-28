Свердловчане устроили соревнования по самому оригинальному украшению елки. Фото

28 декабря 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Одних новогодний декор радует, а других лишь огорчает Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Свердловской области решили похвастаться елками, которые стоят у них на работе, дома или в подъезде. Одни восхищаются умением людей украшать хвойную красавицу, другие — удивляются, как можно было до такого додуматься. URA.RU собрало подборку елок, за которые непременно цепляешься взглядом. В бистро «Такие истории» можно заметить елку, в которой совершенно не видно иголок из-за обилия ленточек и бахромы, но выглядит она красиво и оригинально. Достойная елка замечена в ТЦ «Европа» — ее высота достигает трех этажей, также ярко выглядит красная хвойная красавица в заведении Grand Buffet Ekaterinburg и елочка в подъезде одного из жилых домов застройщика Forum Group. Накануне Нового года в небольших городах у местных жителей появляются свои приметы, связанные с елками. Например, в Каменске-Уральском горожане ежегодно ждут новогоднее дерево на крыше. «Какой год смотрим на эту елку, и все интересно кто ее ставить. Ну кто бы это не был, знайте, что нам всем безумно приятно», — написала в группе «Подслушано Каменск-Уральский» одна из жительниц. Тем временем где-то праздника и вовсе нет. «27 декабря утром новогодний городок на площади Мира готов только частично. На елке не видно сверкающих огоньков, рядом с искусственной 18-метровой елью лежат квадратики льда, из которого, вероятно, будут делать ледяные фигуры», — приводит слова жительницы группа «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте». Отметить Новый год предлагают жителям одного из дворов в Ревде, где установили очень худую елку. «Печальная елочка, честно говоря. Лучше бы не рубили, оставили в лесу», «Позорище», «Скажите честно, эта елка больна тифом?» — такие комментарии можно встретить под постом в telegram-канале «Ревдинский рабочий». В бистро «Такие истории» появилась елочка, которую по началу за хвойное дерево даже и не принять Фото: Размик Закарян © URA.RU Елку, которая проходит сквозь почти все этажи, можно найти в ТЦ «Европа» Фото: Размик Закарян © URA.RU А это красавица из Grand Buffet Ekaterinburg Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургском ЖК «Александровский сад» вестибюли и холлы напоминают домашние гостиные Фото: telegram-канал FORUM (https://t.me/forum_group_ru) Такую елку за миллион рублей установили в ресторане Castorka Фото: telegram-канал «Квартал миллионеров» (https://t.me/eptitmedia/5282) У заведения «Хинкальный цех» екатеринбуржцы обнаружили оригинальную елку из овец Фото: группа «Интересный Екатеринбург» во «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-8152398_2458438) Эту елочку на крыше горожане ждут ежегодно Фото: группа «Подслушано Каменск-Уральский» во «ВКонтакте» (https://vk.com/feed?w=wall-62082163_1306368) Оригинально смотрится ледяная елка, которую потом можно будет легко утилизировать Фото: telegram-канал «Все новости Нижнего Тагила» (https://t.me/vsenovostint) Возле такой елки предлагают водить хороводы жителям Ревды Фото: telegram-канал «Ревдинский рабочий» (https://t.me/revdanovosti) А в Североуральске на главной площади пока украсили только куст… Фото: группа «Типичный Североуральск» во «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-46044172_283296) …а елка и ледовый городок так и не готовы к Новому году Фото: группа «Типичный Североуральск» во «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-46044172_283296) В Среднеуральске все еще отмечают Год тигра, который прошел в 2022 году Фото: группа «Среднеуральская волна» во «ВКонтакте» (https://vk.com/wall240019905_11675) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Свердловской области решили похвастаться елками, которые стоят у них на работе, дома или в подъезде. Одни восхищаются умением людей украшать хвойную красавицу, другие — удивляются, как можно было до такого додуматься. URA.RU собрало подборку елок, за которые непременно цепляешься взглядом. В бистро «Такие истории» можно заметить елку, в которой совершенно не видно иголок из-за обилия ленточек и бахромы, но выглядит она красиво и оригинально. Достойная елка замечена в ТЦ «Европа» — ее высота достигает трех этажей, также ярко выглядит красная хвойная красавица в заведении Grand Buffet Ekaterinburg и елочка в подъезде одного из жилых домов застройщика Forum Group. Накануне Нового года в небольших городах у местных жителей появляются свои приметы, связанные с елками. Например, в Каменске-Уральском горожане ежегодно ждут новогоднее дерево на крыше. «Какой год смотрим на эту елку, и все интересно кто ее ставить. Ну кто бы это не был, знайте, что нам всем безумно приятно», — написала в группе «Подслушано Каменск-Уральский» одна из жительниц. Тем временем где-то праздника и вовсе нет. «27 декабря утром новогодний городок на площади Мира готов только частично. На елке не видно сверкающих огоньков, рядом с искусственной 18-метровой елью лежат квадратики льда, из которого, вероятно, будут делать ледяные фигуры», — приводит слова жительницы группа «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте». Отметить Новый год предлагают жителям одного из дворов в Ревде, где установили очень худую елку. «Печальная елочка, честно говоря. Лучше бы не рубили, оставили в лесу», «Позорище», «Скажите честно, эта елка больна тифом?» — такие комментарии можно встретить под постом в telegram-канале «Ревдинский рабочий».