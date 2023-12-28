Жители Свердловской области решили похвастаться елками, которые стоят у них на работе, дома или в подъезде. Одни восхищаются умением людей украшать хвойную красавицу, другие — удивляются, как можно было до такого додуматься. URA.RU собрало подборку елок, за которые непременно цепляешься взглядом.
В бистро «Такие истории» можно заметить елку, в которой совершенно не видно иголок из-за обилия ленточек и бахромы, но выглядит она красиво и оригинально. Достойная елка замечена в ТЦ «Европа» — ее высота достигает трех этажей, также ярко выглядит красная хвойная красавица в заведении Grand Buffet Ekaterinburg и елочка в подъезде одного из жилых домов застройщика Forum Group.
Накануне Нового года в небольших городах у местных жителей появляются свои приметы, связанные с елками. Например, в Каменске-Уральском горожане ежегодно ждут новогоднее дерево на крыше. «Какой год смотрим на эту елку, и все интересно кто ее ставить. Ну кто бы это не был, знайте, что нам всем безумно приятно», — написала в группе «Подслушано Каменск-Уральский» одна из жительниц.
Тем временем где-то праздника и вовсе нет. «27 декабря утром новогодний городок на площади Мира готов только частично. На елке не видно сверкающих огоньков, рядом с искусственной 18-метровой елью лежат квадратики льда, из которого, вероятно, будут делать ледяные фигуры», — приводит слова жительницы группа «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте».
Отметить Новый год предлагают жителям одного из дворов в Ревде, где установили очень худую елку. «Печальная елочка, честно говоря. Лучше бы не рубили, оставили в лесу», «Позорище», «Скажите честно, эта елка больна тифом?» — такие комментарии можно встретить под постом в telegram-канале «Ревдинский рабочий».
В бистро «Такие истории» появилась елочка, которую по началу за хвойное дерево даже и не принять
Жители Свердловской области решили похвастаться елками, которые стоят у них на работе, дома или в подъезде. Одни восхищаются умением людей украшать хвойную красавицу, другие — удивляются, как можно было до такого додуматься. URA.RU собрало подборку елок, за которые непременно цепляешься взглядом. В бистро «Такие истории» можно заметить елку, в которой совершенно не видно иголок из-за обилия ленточек и бахромы, но выглядит она красиво и оригинально. Достойная елка замечена в ТЦ «Европа» — ее высота достигает трех этажей, также ярко выглядит красная хвойная красавица в заведении Grand Buffet Ekaterinburg и елочка в подъезде одного из жилых домов застройщика Forum Group. Накануне Нового года в небольших городах у местных жителей появляются свои приметы, связанные с елками. Например, в Каменске-Уральском горожане ежегодно ждут новогоднее дерево на крыше. «Какой год смотрим на эту елку, и все интересно кто ее ставить. Ну кто бы это не был, знайте, что нам всем безумно приятно», — написала в группе «Подслушано Каменск-Уральский» одна из жительниц. Тем временем где-то праздника и вовсе нет. «27 декабря утром новогодний городок на площади Мира готов только частично. На елке не видно сверкающих огоньков, рядом с искусственной 18-метровой елью лежат квадратики льда, из которого, вероятно, будут делать ледяные фигуры», — приводит слова жительницы группа «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте». Отметить Новый год предлагают жителям одного из дворов в Ревде, где установили очень худую елку. «Печальная елочка, честно говоря. Лучше бы не рубили, оставили в лесу», «Позорище», «Скажите честно, эта елка больна тифом?» — такие комментарии можно встретить под постом в telegram-канале «Ревдинский рабочий».