Свердловчане устроили соревнования по самому оригинальному украшению елки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее украшение заведений. Екатеринбург, grand buffet
Одних новогодний декор радует, а других лишь огорчает Фото:

Жители Свердловской области решили похвастаться елками, которые стоят у них на работе, дома или в подъезде. Одни восхищаются умением людей украшать хвойную красавицу, другие — удивляются, как можно было до такого додуматься. URA.RU собрало подборку елок, за которые непременно цепляешься взглядом.

В бистро «Такие истории» можно заметить елку, в которой совершенно не видно иголок из-за обилия ленточек и бахромы, но выглядит она красиво и оригинально. Достойная елка замечена в ТЦ «Европа» — ее высота достигает трех этажей, также ярко выглядит красная хвойная красавица в заведении Grand Buffet Ekaterinburg и елочка в подъезде одного из жилых домов застройщика Forum Group.

Накануне Нового года в небольших городах у местных жителей появляются свои приметы, связанные с елками. Например, в Каменске-Уральском горожане ежегодно ждут новогоднее дерево на крыше. «Какой год смотрим на эту елку, и все интересно кто ее ставить. Ну кто бы это не был, знайте, что нам всем безумно приятно», — написала в группе «Подслушано Каменск-Уральский» одна из жительниц.

Тем временем где-то праздника и вовсе нет. «27 декабря утром новогодний городок на площади Мира готов только частично. На елке не видно сверкающих огоньков, рядом с искусственной 18-метровой елью лежат квадратики льда, из которого, вероятно, будут делать ледяные фигуры», — приводит слова жительницы группа «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Отметить Новый год предлагают жителям одного из дворов в Ревде, где установили очень худую елку. «Печальная елочка, честно говоря. Лучше бы не рубили, оставили в лесу», «Позорище», «Скажите честно, эта елка больна тифом?» — такие комментарии можно встретить под постом в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

Новогоднее украшение заведений. Екатеринбург
В бистро «Такие истории» появилась елочка, которую по началу за хвойное дерево даже и не принять
Фото:
Новогоднее украшение города. Екатеринбург
Елку, которая проходит сквозь почти все этажи, можно найти в ТЦ «Европа»
Фото:
Новогоднее украшение заведений. Екатеринбург
А это красавица из Grand Buffet Ekaterinburg
Фото:
В екатеринбургском ЖК «Александровский сад» вестибюли и холлы напоминают домашние гостиные
В екатеринбургском ЖК «Александровский сад» вестибюли и холлы напоминают домашние гостиные
Фото:
Такую елку за миллион рублей установили в ресторане Castorka
Такую елку за миллион рублей установили в ресторане Castorka
Фото:
У заведения «Хинкальный цех» екатеринбуржцы обнаружили оригинальную елку из овец
У заведения «Хинкальный цех» екатеринбуржцы обнаружили оригинальную елку из овец
Фото:
Эту елочку на крыше горожане ждут ежегодно
Эту елочку на крыше горожане ждут ежегодно
Фото:
Оригинально смотрится ледяная елка, которую потом можно будет легко утилизировать
Оригинально смотрится ледяная елка, которую потом можно будет легко утилизировать
Фото:
Возле такой елки предлагают водить хороводы жителям Ревды
Возле такой елки предлагают водить хороводы жителям Ревды
Фото:
А в Североуральске на главной площади пока украсили только куст…
А в Североуральске на главной площади пока украсили только куст…
Фото:
…а елка и ледовый городок так и не готовы к Новому году
…а елка и ледовый городок так и не готовы к Новому году
Фото:
В Среднеуральске все еще отмечают Год тигра, который прошел в 2022 году
В Среднеуральске все еще отмечают Год тигра, который прошел в 2022 году
Фото:
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Жители Свердловской области решили похвастаться елками, которые стоят у них на работе, дома или в подъезде. Одни восхищаются умением людей украшать хвойную красавицу, другие — удивляются, как можно было до такого додуматься. URA.RU собрало подборку елок, за которые непременно цепляешься взглядом. В бистро «Такие истории» можно заметить елку, в которой совершенно не видно иголок из-за обилия ленточек и бахромы, но выглядит она красиво и оригинально. Достойная елка замечена в ТЦ «Европа» — ее высота достигает трех этажей, также ярко выглядит красная хвойная красавица в заведении Grand Buffet Ekaterinburg и елочка в подъезде одного из жилых домов застройщика Forum Group. Накануне Нового года в небольших городах у местных жителей появляются свои приметы, связанные с елками. Например, в Каменске-Уральском горожане ежегодно ждут новогоднее дерево на крыше. «Какой год смотрим на эту елку, и все интересно кто ее ставить. Ну кто бы это не был, знайте, что нам всем безумно приятно», — написала в группе «Подслушано Каменск-Уральский» одна из жительниц. Тем временем где-то праздника и вовсе нет. «27 декабря утром новогодний городок на площади Мира готов только частично. На елке не видно сверкающих огоньков, рядом с искусственной 18-метровой елью лежат квадратики льда, из которого, вероятно, будут делать ледяные фигуры», — приводит слова жительницы группа «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте». Отметить Новый год предлагают жителям одного из дворов в Ревде, где установили очень худую елку. «Печальная елочка, честно говоря. Лучше бы не рубили, оставили в лесу», «Позорище», «Скажите честно, эта елка больна тифом?» — такие комментарии можно встретить под постом в telegram-канале «Ревдинский рабочий».
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