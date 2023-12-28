Холдинг пермского олигарха выплатил многомиллионный доход по облигациям

Пермский «Эр-Телеком Холдинг» выплатил проценты по облигациям на 276 млн рублей

Телекоммуникационный холдинг начислил держателям облигаций миллионы рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермский «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащий бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатил проценты по биржевым облигациям за последние три месяца 2023 года. Речь о сумме более 270 млн рублей. Соответствующая информация содержится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«АО „Эр-Телеком Холдинг“, Пермь. Категория выплат по ценным бумагам — купонный доход по облигациям. Отчетный период — с 26 октября по 26 декабря 2023 года. Общий размер выплаченного дохода составляет 276 млн рублей. Обязательства по выплатам исполнены на 100%», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг» выплатил дивиденды по обыкновенным акциям за шесть месяцев 2023 года на миллиард рублей. Бизнесмен Андрей Кузяев, владеющий телекоммуникационной компанией, входит в число 200 богатейших предпринимателей РФ. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние бизнесмена в 850 миллионов долларов.