Екатеринбуржцы устроили бизнес на белых носках после «голой вечеринки». Фото

29 декабря 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Носки, сделанные по мотивам «голой вечеринки», стоят тысячу рублей за пару (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Предприимчивые дизайнеры из Екатеринбурга решили продавать белые носки с именем рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга), который прославился из-за своего наряда на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой — он пришел с белым носком на члене. Информация об этом появилась в соцсетях. «Молодые екатеринбургские дизайнеры под впечатлением от перформанса земляка, рэпера-гетеросексуала Vacio выпустили лимитированную версию „НОСКОВ ДЛЯ МУЖИКА“» — сказано в сообщении. Стоят они 1000 рублей за пару, хотя дизайнеры указывают, что ничего особенного в них нет — 95% хлопка и 5% лайкры в составе и черная надпись сверху. В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка, организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Среди приглашенных гостей был рэпер Vacio из Екатеринбурга, который явился на мероприятие в одном носке, закрывающем половой орган. Позже он был арестован на 15 суток. Кроме того, по информации СМИ, ФНС проводит проверку в отношении Ивлеевой по делу о неуплате налогов, за что ей может грозить до пяти лет тюрьмы. По мнению адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU. Фото: соцсети

Предприимчивые дизайнеры из Екатеринбурга решили продавать белые носки с именем рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга), который прославился из-за своего наряда на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой — он пришел с белым носком на члене. Информация об этом появилась в соцсетях. «Молодые екатеринбургские дизайнеры под впечатлением от перформанса земляка, рэпера-гетеросексуала Vacio выпустили лимитированную версию „НОСКОВ ДЛЯ МУЖИКА“» — сказано в сообщении. Стоят они 1000 рублей за пару, хотя дизайнеры указывают, что ничего особенного в них нет — 95% хлопка и 5% лайкры в составе и черная надпись сверху. В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка, организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Среди приглашенных гостей был рэпер Vacio из Екатеринбурга, который явился на мероприятие в одном носке, закрывающем половой орган. Позже он был арестован на 15 суток. Кроме того, по информации СМИ, ФНС проводит проверку в отношении Ивлеевой по делу о неуплате налогов, за что ей может грозить до пяти лет тюрьмы. По мнению адвоката Андрея Алешкина, из Ивлеевой сделали козла отпущения. Подробнее об этой теме — в материале URA.RU.