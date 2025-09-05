Бастрыкин взял на контроль проблему с водоснабжением в Кушве

В Кушве (Свердловская область) жители города пожаловались на качество водоснабжения. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав кушвинцев. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
«В приемную Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась жительница Свердловской области по вопросу нарушения прав жителей города Кушвы на качественное водоснабжение... Однако по настоящее время в жилые помещения граждан поступает непригодный для потребления питьевой ресурс, имеющий неестественный цвет и осадок», — говорится в публикации telegram-канала пресс-службы ведомства.
Женщина отметила, что некачественная вода поступает несмотря на реализацию федеральной программы и выделение средств на строительство новой системы водозабора и очистки. Горожане вынуждены покупать бутилированную воду за свой счет, поскольку многочисленные обращения в различные инстанции не дали результата.
В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить подробный доклад о ходе следствия и его результатах. Выполнение данного поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!