Свердловская транспортная прокуратура организует надзорные мероприятия из-за очереди пассажиров, которые не могут зайти в здание железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом сообщили в ведомстве.
«Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация об образовавшейся очереди из пассажиров на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Вечером 29 декабря telegram-канал «Свет Екатеринбург» опубликовал видео, на котором видна длинная очередь на входе в здание вокзала. Пробка из пассажиров образовалась не только внутри здания, но и снаружи.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.