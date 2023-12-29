Транспортная прокуратура заинтересовалась очередями на вокзале в Екатеринбурге. Видео

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Длинная очередь из пассажиров растянулась на улице у входа в здание вокзала Фото:

Свердловская транспортная прокуратура организует надзорные мероприятия из-за очереди пассажиров, которые не могут зайти в здание железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом сообщили в ведомстве.

«Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация об образовавшейся очереди из пассажиров на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Вечером 29 декабря telegram-канал «Свет Екатеринбург» опубликовал видео, на котором видна длинная очередь на входе в здание вокзала. Пробка из пассажиров образовалась не только внутри здания, но и снаружи.

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Свердловская транспортная прокуратура организует надзорные мероприятия из-за очереди пассажиров, которые не могут зайти в здание железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Об этом сообщили в ведомстве. «Уральской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация об образовавшейся очереди из пассажиров на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Вечером 29 декабря telegram-канал «Свет Екатеринбург» опубликовал видео, на котором видна длинная очередь на входе в здание вокзала. Пробка из пассажиров образовалась не только внутри здания, но и снаружи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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