31 декабря 2023
30 декабря 2023

Пермские дорожники взыскивают с подрядчика 110 млн рублей

Пермские дорожники взыскивают с подрядчика 110 млн рублей за освещение трассы
© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Пермская краевая дорожная структура судится с подрядчиком из-за освещения Фото:

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края требует от ООО «СПК-Групп», которое занималось монтажом освещения Восточного обхода Перми, свыше 110 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке «Электронное правосудие».

«ГКБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края взыскивает 110 млн 585 тысяч рублей с ООО „СПК-Групп“. Иск подан в краевой арбитражный суд 28 декабря», — указано в картотеке.

По данным издания «Коммерсант-Пермь», в мае 2022 года ООО «СПК-Групп» получило контракт на монтаж стационарного освещения Восточного обхода Перми. Сумма контракта составила свыше 408 млн рублей, работы планировалось завершить до 31 января 2024 года.

Ранее житель Перми отсудил у компании-подрядчика, которая занималась строительством дороги, 30 тысяч рублей за яму на трассе. Как пояснил пермяк, ДТП произошло на подъезде к Перми из Краснокамска. Истец ехал по трассе на своем авто в темное время суток. Он совершал обгон с разрешенной скоростью, когда попал правым передним колесом в выбоину на трассе. Яма была расположена на середине дороги.

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Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края требует от ООО «СПК-Групп», которое занималось монтажом освещения Восточного обхода Перми, свыше 110 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке «Электронное правосудие». «ГКБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края взыскивает 110 млн 585 тысяч рублей с ООО „СПК-Групп“. Иск подан в краевой арбитражный суд 28 декабря», — указано в картотеке. По данным издания «Коммерсант-Пермь», в мае 2022 года ООО «СПК-Групп» получило контракт на монтаж стационарного освещения Восточного обхода Перми. Сумма контракта составила свыше 408 млн рублей, работы планировалось завершить до 31 января 2024 года. Ранее житель Перми отсудил у компании-подрядчика, которая занималась строительством дороги, 30 тысяч рублей за яму на трассе. Как пояснил пермяк, ДТП произошло на подъезде к Перми из Краснокамска. Истец ехал по трассе на своем авто в темное время суток. Он совершал обгон с разрешенной скоростью, когда попал правым передним колесом в выбоину на трассе. Яма была расположена на середине дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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