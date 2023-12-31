Пермские дорожники взыскивают с подрядчика 110 млн рублей

Пермские дорожники взыскивают с подрядчика 110 млн рублей за освещение трассы

01 января 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Пермская краевая дорожная структура судится с подрядчиком из-за освещения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края требует от ООО «СПК-Групп», которое занималось монтажом освещения Восточного обхода Перми, свыше 110 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке «Электронное правосудие». «ГКБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края взыскивает 110 млн 585 тысяч рублей с ООО „СПК-Групп“. Иск подан в краевой арбитражный суд 28 декабря», — указано в картотеке. По данным издания «Коммерсант-Пермь», в мае 2022 года ООО «СПК-Групп» получило контракт на монтаж стационарного освещения Восточного обхода Перми. Сумма контракта составила свыше 408 млн рублей, работы планировалось завершить до 31 января 2024 года. Ранее житель Перми отсудил у компании-подрядчика, которая занималась строительством дороги, 30 тысяч рублей за яму на трассе. Как пояснил пермяк, ДТП произошло на подъезде к Перми из Краснокамска. Истец ехал по трассе на своем авто в темное время суток. Он совершал обгон с разрешенной скоростью, когда попал правым передним колесом в выбоину на трассе. Яма была расположена на середине дороги.

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края требует от ООО «СПК-Групп», которое занималось монтажом освещения Восточного обхода Перми, свыше 110 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке «Электронное правосудие». «ГКБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта“ Пермского края взыскивает 110 млн 585 тысяч рублей с ООО „СПК-Групп“. Иск подан в краевой арбитражный суд 28 декабря», — указано в картотеке. По данным издания «Коммерсант-Пермь», в мае 2022 года ООО «СПК-Групп» получило контракт на монтаж стационарного освещения Восточного обхода Перми. Сумма контракта составила свыше 408 млн рублей, работы планировалось завершить до 31 января 2024 года. Ранее житель Перми отсудил у компании-подрядчика, которая занималась строительством дороги, 30 тысяч рублей за яму на трассе. Как пояснил пермяк, ДТП произошло на подъезде к Перми из Краснокамска. Истец ехал по трассе на своем авто в темное время суток. Он совершал обгон с разрешенной скоростью, когда попал правым передним колесом в выбоину на трассе. Яма была расположена на середине дороги.