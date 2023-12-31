Бастрыкин заинтересовался смертью новорожденной пермячки

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль проверку гибели девочки в Перми

01 января 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклада от подчиненных Фото: Следственный комитет РФ В пермской больнице умерла новорожденная девочка. Ей было полтора месяца, а родители уверены, что смерть произошла по вине врачей. В деле, как сообщили в Следственном комитете РФ, поручил досконально разобраться глава ведомства Александр Бастрыкин. «Многодетная мать отмечает, что родила двойню, одна из девочек умерла, хотя у нее не было проблем со здоровьем. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале СКР. О ЧП в пермской больнице Бастрыкин узнал из социальных сетей. Пермские следователи сейчас ведут по делу проверку. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой прояснить детали случившегося.

В пермской больнице умерла новорожденная девочка. Ей было полтора месяца, а родители уверены, что смерть произошла по вине врачей. В деле, как сообщили в Следственном комитете РФ, поручил досконально разобраться глава ведомства Александр Бастрыкин. «Многодетная мать отмечает, что родила двойню, одна из девочек умерла, хотя у нее не было проблем со здоровьем. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале СКР. О ЧП в пермской больнице Бастрыкин узнал из социальных сетей. Пермские следователи сейчас ведут по делу проверку. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой прояснить детали случившегося.