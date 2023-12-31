31 декабря 2023

Бастрыкин заинтересовался смертью новорожденной пермячки

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль проверку гибели девочки в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин ждет доклада от подчиненных Фото:

В пермской больнице умерла новорожденная девочка. Ей было полтора месяца, а родители уверены, что смерть произошла по вине врачей. В деле, как сообщили в Следственном комитете РФ, поручил досконально разобраться глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Многодетная мать отмечает, что родила двойню, одна из девочек умерла, хотя у нее не было проблем со здоровьем. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале СКР.

О ЧП в пермской больнице Бастрыкин узнал из социальных сетей. Пермские следователи сейчас ведут по делу проверку. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой прояснить детали случившегося.

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В пермской больнице умерла новорожденная девочка. Ей было полтора месяца, а родители уверены, что смерть произошла по вине врачей. В деле, как сообщили в Следственном комитете РФ, поручил досконально разобраться глава ведомства Александр Бастрыкин. «Многодетная мать отмечает, что родила двойню, одна из девочек умерла, хотя у нее не было проблем со здоровьем. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале СКР. О ЧП в пермской больнице Бастрыкин узнал из социальных сетей. Пермские следователи сейчас ведут по делу проверку. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой прояснить детали случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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