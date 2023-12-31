31 декабря 2023

МЧС выпустило экстренное сообщение о сильных морозах в Свердловской области. Скрин

МЧС: в Свердловской области ожидается мороз до -42 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, холод, зима, мороз
Морозы обещают со 2 по 4 января Фото:

МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных морозах до -42 градусов. Экстренные сообщения начали приходить на телефоны свердловчан.

«Ночью и утром 2—4 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз -40, -42 градусов. Телефон для обращения в МЧС: 112», — следует из сообщения ведомства.

Также сообщения о непогоде были высланы МЧС на 1 января. На Среднем Урале обещали сильный снег, метели, гололедные явления и порывы ветра до 17 метров в секунду.

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МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных морозах до -42 градусов. Экстренные сообщения начали приходить на телефоны свердловчан. «Ночью и утром 2—4 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз -40, -42 градусов. Телефон для обращения в МЧС: 112», — следует из сообщения ведомства. Также сообщения о непогоде были высланы МЧС на 1 января. На Среднем Урале обещали сильный снег, метели, гололедные явления и порывы ветра до 17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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