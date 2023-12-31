Морозы обещают со 2 по 4 января
МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных морозах до -42 градусов. Экстренные сообщения начали приходить на телефоны свердловчан.
«Ночью и утром 2—4 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз -40, -42 градусов. Телефон для обращения в МЧС: 112», — следует из сообщения ведомства.
Также сообщения о непогоде были высланы МЧС на 1 января. На Среднем Урале обещали сильный снег, метели, гололедные явления и порывы ветра до 17 метров в секунду.
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