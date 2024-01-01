Общество Автоинспекторы проведут операцию в новогодние праздники в Свердловской области 02 января 2024 в 05:02 Размер текста - 17 + Силовики проконтролируют места массового скопления людей Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Рождественские каникулы», в рамках которой будут держать на контроле места массового скопления людей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Места массового скопления граждан в период новогодних праздников находятся на контроле автоинспекторов. В рамках областной операции „Рождественские каникулы“ сотрудники дорожной полиции приближены к уличным новогодним елкам и проводят с водителями, пешеходами профилактические беседы по соблюдению правил дорожной безопасности», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В Екатеринбурге рейдовые мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений ПДД, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без прав. В ГИБДД отметили, что контроль за дорожным движением будет скрытным. Сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Рождественские каникулы», в рамках которой будут держать на контроле места массового скопления людей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Места массового скопления граждан в период новогодних праздников находятся на контроле автоинспекторов. В рамках областной операции „Рождественские каникулы“ сотрудники дорожной полиции приближены к уличным новогодним елкам и проводят с водителями, пешеходами профилактические беседы по соблюдению правил дорожной безопасности», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В Екатеринбурге рейдовые мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений ПДД, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без прав. В ГИБДД отметили, что контроль за дорожным движением будет скрытным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям