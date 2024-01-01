01 января 2024
31 декабря 2023

Автоинспекторы проведут операцию в новогодние праздники в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, надпись, полиция, гибдд, автомобили
Силовики проконтролируют места массового скопления людей Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Рождественские каникулы», в рамках которой будут держать на контроле места массового скопления людей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Места массового скопления граждан в период новогодних праздников находятся на контроле автоинспекторов. В рамках областной операции „Рождественские каникулы“ сотрудники дорожной полиции приближены к уличным новогодним елкам и проводят с водителями, пешеходами профилактические беседы по соблюдению правил дорожной безопасности», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В Екатеринбурге рейдовые мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений ПДД, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без прав. В ГИБДД отметили, что контроль за дорожным движением будет скрытным.

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Сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Рождественские каникулы», в рамках которой будут держать на контроле места массового скопления людей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Места массового скопления граждан в период новогодних праздников находятся на контроле автоинспекторов. В рамках областной операции „Рождественские каникулы“ сотрудники дорожной полиции приближены к уличным новогодним елкам и проводят с водителями, пешеходами профилактические беседы по соблюдению правил дорожной безопасности», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В Екатеринбурге рейдовые мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений ПДД, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без прав. В ГИБДД отметили, что контроль за дорожным движением будет скрытным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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