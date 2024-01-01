01 января 2024
31 декабря 2023

Свердловчан предупредили об опасном явлении на дорогах

В Свердловской области ожидается изморозь на дорогах из-за резкого похолодания
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Екатеринбург, гололед, сосули, сосулька, гололедица
Изморозь опасна и для дорог, и для проводов ЛЭП Фото:

В Свердловской области ожидается появление изморози и гололедицы на дорогах из-за резкого похолодания. Об этих и других опасных явлениях предупредило региональное управление автомобильных дорог.

«В минувшие сутки в отдельных районах наблюдался небольшой снег, местами сильный. Вместе с резким похолоданием, в отдельных районах ожидается изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы, ночью метель», — говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что за последние сутки за свердловских дорогах работало 334 единицы техники, было высыпано 1638 кубометров смеси песка и соли для предотвращения скользкости. Об участках, которые нуждаются в уборке, можно сообщить по круглосуточному телефону (343) 261-79-83.

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В Свердловской области ожидается появление изморози и гололедицы на дорогах из-за резкого похолодания. Об этих и других опасных явлениях предупредило региональное управление автомобильных дорог. «В минувшие сутки в отдельных районах наблюдался небольшой снег, местами сильный. Вместе с резким похолоданием, в отдельных районах ожидается изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы, ночью метель», — говорится в сообщении. Дорожники отметили, что за последние сутки за свердловских дорогах работало 334 единицы техники, было высыпано 1638 кубометров смеси песка и соли для предотвращения скользкости. Об участках, которые нуждаются в уборке, можно сообщить по круглосуточному телефону (343) 261-79-83.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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