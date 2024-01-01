Свердловчан предупредили об опасном явлении на дорогах

В Свердловской области ожидается изморозь на дорогах из-за резкого похолодания

02 января 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Изморозь опасна и для дорог, и для проводов ЛЭП Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области ожидается появление изморози и гололедицы на дорогах из-за резкого похолодания. Об этих и других опасных явлениях предупредило региональное управление автомобильных дорог. «В минувшие сутки в отдельных районах наблюдался небольшой снег, местами сильный. Вместе с резким похолоданием, в отдельных районах ожидается изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы, ночью метель», — говорится в сообщении. Дорожники отметили, что за последние сутки за свердловских дорогах работало 334 единицы техники, было высыпано 1638 кубометров смеси песка и соли для предотвращения скользкости. Об участках, которые нуждаются в уборке, можно сообщить по круглосуточному телефону (343) 261-79-83.

В Свердловской области ожидается появление изморози и гололедицы на дорогах из-за резкого похолодания. Об этих и других опасных явлениях предупредило региональное управление автомобильных дорог. «В минувшие сутки в отдельных районах наблюдался небольшой снег, местами сильный. Вместе с резким похолоданием, в отдельных районах ожидается изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, снежные заносы, ночью метель», — говорится в сообщении. Дорожники отметили, что за последние сутки за свердловских дорогах работало 334 единицы техники, было высыпано 1638 кубометров смеси песка и соли для предотвращения скользкости. Об участках, которые нуждаются в уборке, можно сообщить по круглосуточному телефону (343) 261-79-83.