Челябинский Роспотребнадзор озвучил сроки годности сельди под шубой

В челябинском управлении Роспотребнадзора озвучили, в течение какого времени можно употреблять популярные новогодние блюда. Информацию 2 января опубликовала пресс-служба ведомства.
«Следует помнить, что любой салат может стать источником отравления. В салатах перемешано множество ингредиентов с разным срокоом хранения, поэтому бактерии быстрее в нем размножаются», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По информации ведомства, салат оливье и сельдь под шубой следует употребитьв течение 12 часов после приготовления, винегрет — в течение 18 часов, холодец можно хранить не более 12 часов. Жареная курица хранится не более полутора суток, красная икра — максимум шесть дней.
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