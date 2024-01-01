01 января 2024

Челябинский Роспотребнадзор озвучил сроки годности сельди под шубой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Годовщина открытия Cafe 36. Екатеринбург, тост, икра красная, cafe 36
Икру нельзя хранить больше шести дней, сообщили в Роспотребнадзоре Фото:

В челябинском управлении Роспотребнадзора озвучили, в течение какого времени можно употреблять популярные новогодние блюда. Информацию 2 января опубликовала пресс-служба ведомства.

«Следует помнить, что любой салат может стать источником отравления. В салатах перемешано множество ингредиентов с разным срокоом хранения, поэтому бактерии быстрее в нем размножаются», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По информации ведомства, салат оливье и сельдь под шубой следует употребитьв течение 12 часов после приготовления, винегрет — в течение 18 часов, холодец можно хранить не более 12 часов. Жареная курица хранится не более полутора суток, красная икра — максимум шесть дней.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В челябинском управлении Роспотребнадзора озвучили, в течение какого времени можно употреблять популярные новогодние блюда. Информацию 2 января опубликовала пресс-служба ведомства. «Следует помнить, что любой салат может стать источником отравления. В салатах перемешано множество ингредиентов с разным срокоом хранения, поэтому бактерии быстрее в нем размножаются», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. По информации ведомства, салат оливье и сельдь под шубой следует употребитьв течение 12 часов после приготовления, винегрет — в течение 18 часов, холодец можно хранить не более 12 часов. Жареная курица хранится не более полутора суток, красная икра — максимум шесть дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...