Великодушие жительницы Перми позволило омичу избежать наказания

Попутчик пермячки потратил с ее карты 8 тысяч, но возместил ущерб

08 января 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Попутчик потратил деньги с карты пермячки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пьяный вахтовик из Омска нашел в вагоне банковскую карту пермячки и начал тратить с нее деньги. После задержания подозреваемый возместил ущерб, а владелица карты его простила. «46-летний омич полностью возместил причиненный ущерб, а в судебном заседании полностью признал вину в совершенном преступлении. От потерпевшей поступило заявление о том, что в случае изменения категории тяжести преступления она просила освободить злоумышленника от наказания, так как простила его и претензий не имеет», — сказано в сообщении Мариинского городского суда Кемеровской области. По списаниям со счета видно, что после того, как вахтовик нашел карту он сразу отправился в вагон-ресторан. Выпил лишнего и его сняли с поезда на станции Мариинск, доставили в отдел полиции. Позже с банковской карты потерпевшей он купил новый билет до Омска, но и им воспользоваться не удалось, так как в Мариинске мужчина продолжил распивать спиртное. Когда он все-таки добрался до Омска, то был задержан сотрудниками полиции. Всего загулявший омич успел потратить с карты, пока ее не заблокировали, восемь тысяч рублей. Ему грозило наказание полтора года условно, но в связи с примирением сторон мужчину освободили от наказания.

Пьяный вахтовик из Омска нашел в вагоне банковскую карту пермячки и начал тратить с нее деньги. После задержания подозреваемый возместил ущерб, а владелица карты его простила. «46-летний омич полностью возместил причиненный ущерб, а в судебном заседании полностью признал вину в совершенном преступлении. От потерпевшей поступило заявление о том, что в случае изменения категории тяжести преступления она просила освободить злоумышленника от наказания, так как простила его и претензий не имеет», — сказано в сообщении Мариинского городского суда Кемеровской области. По списаниям со счета видно, что после того, как вахтовик нашел карту он сразу отправился в вагон-ресторан. Выпил лишнего и его сняли с поезда на станции Мариинск, доставили в отдел полиции. Позже с банковской карты потерпевшей он купил новый билет до Омска, но и им воспользоваться не удалось, так как в Мариинске мужчина продолжил распивать спиртное. Когда он все-таки добрался до Омска, то был задержан сотрудниками полиции. Всего загулявший омич успел потратить с карты, пока ее не заблокировали, восемь тысяч рублей. Ему грозило наказание полтора года условно, но в связи с примирением сторон мужчину освободили от наказания.