В ХМАО продают долги завода опального олигарха на 300 млн рублей

В ХМАО продают долги завода нефтяных погружных насосов «Алмаз», который принадлежал обанкротившемуся олигарху Андрею Копайгоре. Организатор торгов сообщил, что общая сумма задолженности составляет порядка 300 миллионов рублей.
«На торги выставлены права требования на краткосрочные долговые обязательства ООО „Алмаз“, ранее принадлежащий Андрею Копайгоре, к 37 лицам на общую сумму 264 770 730 рублей. Начальная цена лотов на аукционе — 238 293 657 руб», — сообщил организатор торгов.
Заявки на аукцион принимаются до середины февраля. Завод «Алмаз» производил погружное оборудование для нефтяных компаний, но несколько лет назад был признан банкротом.
Ранее URA.RU писало, что завод нефтяных погружных насосов «Алмаз» из Радужного (ХМАО) выкупает металлургический холдинг «Акрон». Сделка состоялась после завершения процедуры банкротства завода.
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